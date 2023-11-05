рф вимагає від ФІФА зняти санкції, киваючи на Ізраїль

У росії звинувачують ФІФА в подвійних стандартах

У Держдумі рф звернулися до ФІФА, щоб Міжнародна федерація футболу знялабан з російських команд і збірних.

Про це йдеться в листі заступника голови комітету Державної Думи росії з фізичної культури й спорту Аміра Хамітова, повідомляє "Р-Спорт". Російський чиновник мотивує зняття санкцій тим, що ФІФА не карає Ізраїль за проведення військової операції у секторі Газа.

"Ізраїльські клуби "Маккабі" з Хайфи та "Маккабі" з Тель-Авіва продовжують виступи в єврокубках. Потрібно дати таку ж можливість російським спортсменам.

Закликаю міжнародну федерацію футболу, щоб уникнути очевидної політики подвійних стандартів переглянути своє рішення щодо збірної росії та російських клубів", – написав Хамітов.

У мережі зазначили, що аргументи Хамітова дуже слабкі, адже Ізраїль захищається від агресії бойовиків ХАМАС. Крім того, Ізраїль, на відміну від рф, не проводить псевдореферендуми на чужих територіях.

Нагадаємо, нещодавно УЄФА розпочав процес повернення росії у світовий футбол на рівні юнацьких команд, проте нарвався на бойкот європейських країн, після чого змінив своє рішення.