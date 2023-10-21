В УЄФА вже все вирішили: Збірній України можна не їхати на матч із Італією?

Президент УЄФА публічно підтримав Італію у відборі на Євро-2024

Італія має проходити Україну в кваліфікації на чемпіонат Європи-2024.

Про це заявив президент УЄФА Александер Чеферін, виступаючи в кулуарах Франкфуртського книжкового ярмарку, де Словенія (батьківщина Чеферіна) є почесним гостем цього року, повідомляє LaPresse. Італія та Україна у очному протистоянні у листопаді вирішать долю другої прямої путівки на ЧЄ-2024 із групи С.

"Італія має кваліфікуватися на Євро-2024. Інакше це буде катастрофа. Збірна Італії надто важлива. Я думаю, що Італія переможе Україну", — сказав Чеферін.

Головний редактор проекту "Профутбол Digital" та футбольний коментатор Володимир Звєров вважає, що, схоже, УЄФА вже все вирішив у протистоянні України та Італії.

"Якщо президент УЄФА робить таку відкриту заяву, то на останній матч збірній (України) можна не їхати?", — прокоментував ситуацію Звєров.

Нагадаємо, матч Україна — Італія відбудеться 20 листопада. Раніше "Телеграф" повідомляв, як Синьо-жовтим вийти на Євро-2024. В останньому поєдинку кваліфікації українці здолали Мальту (3:1).