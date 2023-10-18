Відбір на Євро-2024: як Україні вийти на чемпіонат Європи

Національна команда близька до прямого виходу на Євро-2024

Збірна України, перемігши на виїзді Мальту (3:1), зберігає непогані шанси на пряму путівку на чемпіонат Європи-2024.

Для гарантованого виходу на Євро-2024 Синьо-жовтим в останньому турі кваліфікації достатньо перемогти команду Італії. Про це повідомляє "Телеграф".

Якщо італійці втратять очки у грі з Північною Македонією, то українцям буде достатньо нічиєї. До речі, якщо команда Північної Македонії раптом переможе Італію та Англію, а Україна поступиться Італії, то з другого місця у групі С на ЧЄ-2024 вийдуть саме італійці, які мають найкращі додаткові показники.

Турнірне становище у групі С перед матчами у листопаді

Окрім того, збірна України у разі невдачі на груповому етапі відбору зберігає шанси на вихід на Євро-2024 через плей-офф Ліги націй.

Сербія перемогла Чорногорію з рахунком 3:1. На Євро-2024 цю команду виведе мінімум нічия в останньому турі проти Болгарії, або будь-яка осічка Чорногорії у матчах проти Литви та Угорщини. Якщо Сербія вийде на Євро-2024 із групи, Україна гарантовано матиме місце у плей-офф. Стикові матчі відбудуться у березні 2024 року.

З результатами та відеооглядами матчів збірної України на Євро-2024 можна ознайомитись на сайті "Телеграф". Раніше повідомлялось, що Михайло Мудрик забив свій дебютний гол за національну команду.