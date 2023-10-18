Отбор на Евро-2024: как Украине выйти на чемпионат Европы

Национальная команда близка к прямому выходу на Евро-2024

Сборная Украины, победив на выезде Мальту (2:0), сохраняет неплохие шансы на прямую путевку на чемпионат Европы-2024.

Для гарантированного выхода на Евро-2024 Сине-желтым в последнем туре квалификации достаточно победить команду Италии. Об этом сообщает "Телеграф".

Если итальянцы потеряют очки в игре с Северной Македонией, то украинцам будет достаточно ничьей. К слову, если команда Северной Македонии вдруг победит Италию и Англию, а Украина уступит Италии, то со второго места в группе С на ЧЕ-2024 выйдут именно итальянцы, у которых лучшие дополнительные показатели.

Турнирное положение в группе С перед ноябрьскими матчами

Кроме того, сборная Украины в случае неудачи на групповом этапе отбора сохраняет шансы на выход на Евро-2024 через плей-офф Лиги наций.

Сербия победила Черногорию со счетом 3:1. На Евро-2024 эту команду выведет минимум ничья в последнем туре против Болгарии, или любая осечка Черногории в матчах против Литвы и Венгрии. Если Сербия выйдет на Евро-2024 из группы, Украина гарантированно будет иметь место в плей-офф. Стыковые матчи пройдут в марте 2024 года.

С результатами и видеообзорами матчей сборной Украины на Евро-2024 можно ознакомиться на сайте "Телеграф". Ранее сообщалось, что Михаил Мудрик забил свой дебютный гол за национальную команду.