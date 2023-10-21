В УЕФА уже все решили: Сборной Украины можно не ехать на матч с Италией?

Президент УЕФА публично поддержал Италию в отборе на Евро-2024

Италия обязана проходить Украину в квалификации на чемпионат Европы-2024.

Об этом заявил президент УЕФА Александер Чеферин, выступая в кулуарах Франкфуртской книжной ярмарки, где Словения (родина Чеферина) является почетным гостем в этом году, передает LaPresse. Италия и Украина в очном противостоянии в ноябре решат судьбу второй прямой путевки на ЧЕ-2024 из группы С.

"Италия должна квалифицироваться на Евро-2024. Иначе это будет катастрофа. Сборная Италии слишком важна. Я думаю, что Италия выиграет у Украины", — сказал Чеферин.

Главный редактор проекта "Профутбол Digital" и футбольный комментатор Владимир Зверов считает, что, похоже, УЕФА уже все решил в противостоянии Украины и Италии.

"Если президент УЕФА делает такое открытое заявление, то на последний матч сборной (Украины) можно не ехать?", — прокомментировал ситуацию Зверов.

Напомним, матч Украина — Италия состоится 20 ноября. Ранее "Телеграф" сообщал, как Сине-желтым выйти на Евро-2024. В последнем поединке квалификации украинцы одолели Мальту (3:1).