В рф обвиняют ФИФА в двойных стандартах

В Госдуме рф обратились в ФИФА, чтобы Международная федерация футбола сняла бан с российских команд и сборных.

Об этом говорится в письме заместителя председателя комитета Государственной Думы рф по физической культуре и спорту Амира Хамитова, передает "Р-Спорт". Российский чиновник мотивирует снятие санкций тем, что ФИФА не наказывает Израиль за проведение военной операции в секторе Газа.

"Израильские клубы "Маккаби" из Хайфы и "Маккаби" из Тель-Авива продолжают выступления в еврокубках. Нужно дать такую же возможность российским спортсменам.

Призываю международную федерацию футбола во избежание очевидной политики двойных стандартов пересмотреть свое решение в отношении сборной россии и российских клубов", – написал Хамитов.

В сети отметили, что доводы Хамитова весьма слабые, ведь Израиль защищается от агрессии боевиков ХАМАС. Кроме того, Израиль, в отличие от рф, не проводит псевдореферендумы на чужих территориях.

Напомним, недавно УЕФА начал процесс возвращения рф в мировой футбол на уровне юношеских команд, однако нарвался на бойкот европейских стран, после чего изменил свое решение.