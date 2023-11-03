В центре Киева могут снести 140-летнее здание: связанная с Андреем Шевченко фирма хочет построить офисный центр

За 15 млн грн фирма связанная с легендой футбола купила особняк и землю под офисный центр

Хаотичная застройка Киева и действия девелоперов вкупе с чиновниками приводят к скандалам, когда под снос идут даже зеленые зоны. И вот в начале ноября вспыхнул новый. Связанная с легендарным украинским футболистом, экс-тренером национальной сборной Андреем Шевченко фирма, по мнению активистов пытается уничтожить историческую усадьбу Грубера, которой 140 лет.

"Телеграф" разбирался в истории, которая может серьезно ударить по имиджу лучшего украинского футболиста. Как удалось выйснить, связь фирмы-застройщика с спортсменом просматривается весьма явно.

Усадьба Грубера пойдет под снос?

31 октября активисты сообщества "Цегла" на своем Telegram-канале сообщили о планах Киеврады продать земельный участок, на котором расположен флигель под усадьбой Грубера по адресу улица Прорезная, 25А, в Шевченковском районе столицы.

Фасад здания на улице Прорезной, 25А

В тот же день земельная комиссия Киеврады 21 голосом "за" (из 23) поддержала передачу земельного участка "для реконструкции нежилых зданий под офисный центр", а 2 ноября это решение было поддержано депутатами горсовета. И это несмотря на то, что под стенами КГГА в этот момент стояли активисты, выступавшие против этого решения.

Митинг против продажи земли и флигеля на нем

Как особо упирали активисты, на земельном участке находится флигель усадьбы Грубера, построенный в 1882 году, который является историческим памятником столицы. Сам земельный участок с кадастровым номером 8000000000:76:023:0012 имеет площадь в 905 квадратных метров и, согласно решению Киеврады, продан за 15,3 млн грн.

Прорезная, 25А с воздуха

Таким образом, земля перейдет частной фирме формально для реконструкции, то есть само здание должно сохраниться. Так, согласно решению Киеврады, еще в 2002 году для земельного участка и здания на нем были установлены бессрочные ограничения в виде регулирования застройки.

КГГА наложил ограничения еще в 2002-м году

Тень Андрея Шевченко

Покупателем земельного участка и будущим реконструктором, по версии депутатов (или разрушителем памятника, по версии активистов), является ООО "Златовлад", учрежденное еще в 2001 году и занимающееся недвижимостью и финансовыми операциями.

Так выглядит проданная земля на карте

Владельцем фирмы, по данным аналитического сервиса YouControl, является Сергей Кравченко, связанный с некоторыми футбольными функционерами Украины вообще, и лучшим футболистом нашей страны Андреем Шевченко в частности.

Так, в свое время он был помощником-консультантом на общественных началах нардепа из Днепра Леонида Сергиенко, дочь которого вышла замуж за главу Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко. Последний, к слову, обвиняется в коррупции и летом был выпущен из СИЗО под залог.

Сергей Кравченко был помощником тестя Андрея Павелко

Но куда больше Сергея Кравченко связывает с Андреем Шевченко, ведь, по данным все того же YouControl, одно время он был президентом благотворительной организации "Фонд Андрея Шевченко". В настоящий момент директором фонда является сестра легендарного футболиста Елена, а он сам остается учредителем благотворительной организации.

Сергей Кравченко возглавлял БФ Андрея Шевченко

По удивительному совпадению, "Фонд Андрея Шевченко" имеет юридическим адресом дом №25 с литерой А по улице Прорезной, то есть именно тот, который собственно и купило ООО "Златовлад".

Но еще более интересно другое: и "Златовлад", и "Фонд Андрея Шевченко" имеют один контактный номер телефона – (044) 235-94-50, разве что фирма Сергея Кравченко имеет еще факс 235-94-52, чего фонд известного футболиста лишен. Словом, прямая связь между фирмой-покупателем и легендарным футболистом налицо.

Но что можно сказать о "Златовладе"? Судя по истории его судов, фирма не любит платить по счетам, и это настораживает еще сильнее.

К примеру, с ноября 2020 по май 2021 года "Златовлад" судился с КП "Киевтеплоэнерго", так как не желал платить за получаемую горячую воду с марта 2016 по июль 2020 года, и все закончилось иском, который коммунальщики выиграли. Суд обязал "Златовлад" заплатить 17 800 грн.

Судились с "Златовладом" и страховщики в лице "Инго Украина", выплатившие клиенту страховку из-за того, что квартира последнего была затоплена по вине "Златовлада". Так как порыв труб случился в нежилом помещении, принадлежавшем этой фирме, суд вновь принял решение в пользу оппонентов фирмы Сергея Кравченко.

В целом, с покупкой дома №25А по улице Прорезной "Златовладу" теперь принадлежат четыре соседних здания – по Прорезной, 25, Прорезной, 23А, и Владимирской, 43. Вероятно, именно в этом месте – на пересечении Прорезной и Владимирской – и будет создан будущий офисный центр.

Дома, которыми владеет Златовлад

Опасности 180-летнему зданию добавляет тот факт, что в августе уже случился скандал с уничтожением 200-летнего дома на Подоле. Мэр Виталий Кличко пообещал разобраться в случившемся, но пока ничего сделано не было.