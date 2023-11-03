В центре Киева могут снести 140-летнее здание: связанная с Андреем Шевченко фирма хочет построить офисный центр
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За 15 млн грн фирма связанная с легендой футбола купила особняк и землю под офисный центр
Хаотичная застройка Киева и действия девелоперов вкупе с чиновниками приводят к скандалам, когда под снос идут даже зеленые зоны. И вот в начале ноября вспыхнул новый. Связанная с легендарным украинским футболистом, экс-тренером национальной сборной Андреем Шевченко фирма, по мнению активистов пытается уничтожить историческую усадьбу Грубера, которой 140 лет.
"Телеграф" разбирался в истории, которая может серьезно ударить по имиджу лучшего украинского футболиста. Как удалось выйснить, связь фирмы-застройщика с спортсменом просматривается весьма явно.
Усадьба Грубера пойдет под снос?
31 октября активисты сообщества "Цегла" на своем Telegram-канале сообщили о планах Киеврады продать земельный участок, на котором расположен флигель под усадьбой Грубера по адресу улица Прорезная, 25А, в Шевченковском районе столицы.
В тот же день земельная комиссия Киеврады 21 голосом "за" (из 23) поддержала передачу земельного участка "для реконструкции нежилых зданий под офисный центр", а 2 ноября это решение было поддержано депутатами горсовета. И это несмотря на то, что под стенами КГГА в этот момент стояли активисты, выступавшие против этого решения.
Как особо упирали активисты, на земельном участке находится флигель усадьбы Грубера, построенный в 1882 году, который является историческим памятником столицы. Сам земельный участок с кадастровым номером 8000000000:76:023:0012 имеет площадь в 905 квадратных метров и, согласно решению Киеврады, продан за 15,3 млн грн.
Таким образом, земля перейдет частной фирме формально для реконструкции, то есть само здание должно сохраниться. Так, согласно решению Киеврады, еще в 2002 году для земельного участка и здания на нем были установлены бессрочные ограничения в виде регулирования застройки.
Тень Андрея Шевченко
Покупателем земельного участка и будущим реконструктором, по версии депутатов (или разрушителем памятника, по версии активистов), является ООО "Златовлад", учрежденное еще в 2001 году и занимающееся недвижимостью и финансовыми операциями.
Владельцем фирмы, по данным аналитического сервиса YouControl, является Сергей Кравченко, связанный с некоторыми футбольными функционерами Украины вообще, и лучшим футболистом нашей страны Андреем Шевченко в частности.
Так, в свое время он был помощником-консультантом на общественных началах нардепа из Днепра Леонида Сергиенко, дочь которого вышла замуж за главу Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко. Последний, к слову, обвиняется в коррупции и летом был выпущен из СИЗО под залог.
Но куда больше Сергея Кравченко связывает с Андреем Шевченко, ведь, по данным все того же YouControl, одно время он был президентом благотворительной организации "Фонд Андрея Шевченко". В настоящий момент директором фонда является сестра легендарного футболиста Елена, а он сам остается учредителем благотворительной организации.
По удивительному совпадению, "Фонд Андрея Шевченко" имеет юридическим адресом дом №25 с литерой А по улице Прорезной, то есть именно тот, который собственно и купило ООО "Златовлад".
Но еще более интересно другое: и "Златовлад", и "Фонд Андрея Шевченко" имеют один контактный номер телефона – (044) 235-94-50, разве что фирма Сергея Кравченко имеет еще факс 235-94-52, чего фонд известного футболиста лишен. Словом, прямая связь между фирмой-покупателем и легендарным футболистом налицо.
Но что можно сказать о "Златовладе"? Судя по истории его судов, фирма не любит платить по счетам, и это настораживает еще сильнее.
К примеру, с ноября 2020 по май 2021 года "Златовлад" судился с КП "Киевтеплоэнерго", так как не желал платить за получаемую горячую воду с марта 2016 по июль 2020 года, и все закончилось иском, который коммунальщики выиграли. Суд обязал "Златовлад" заплатить 17 800 грн.
Судились с "Златовладом" и страховщики в лице "Инго Украина", выплатившие клиенту страховку из-за того, что квартира последнего была затоплена по вине "Златовлада". Так как порыв труб случился в нежилом помещении, принадлежавшем этой фирме, суд вновь принял решение в пользу оппонентов фирмы Сергея Кравченко.
В целом, с покупкой дома №25А по улице Прорезной "Златовладу" теперь принадлежат четыре соседних здания – по Прорезной, 25, Прорезной, 23А, и Владимирской, 43. Вероятно, именно в этом месте – на пересечении Прорезной и Владимирской – и будет создан будущий офисный центр.
Опасности 180-летнему зданию добавляет тот факт, что в августе уже случился скандал с уничтожением 200-летнего дома на Подоле. Мэр Виталий Кличко пообещал разобраться в случившемся, но пока ничего сделано не было.