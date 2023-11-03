Компенсировать нельзя ремонтировать: в Киеве чиновники год решают судьбу разрушенного "Шахедом" дома

Мытарства жителей продолжаются, пока власти проводят дополнительные экспертизы поврежденного здания

В Киеве до сих пор не решена судьба дома на Жилянской, 116А, который год назад частично разрушил "Шахед". В августе экспертиза государственного предприятия "Киевский промстройпроект" показала, что уничтоженная иранским дроном часть здания остается в удовлетворительном состоянии, поэтому ее можно восстановить.

Однако в сентябре в КГГА анонсировали проведение еще дополнительной экспертизы – т.н. "инструментального обследования дома". И даже предложили владельцам разрушенных квартир компенсации до 8 млн грн.

"Телеграф" выяснял, на каком этапе находится эта резонансная история и согласились ли люди на деньги от городских властей.

Что решили у Кличко

Как сообщила "Телеграфу" депутат Киевсовета из фракции "Слуга народа" Евгения Кулеба, несколько недель назад прошло заседание комиссии по техногенно-экологическим катастрофам. И ее решением обязали КП "Киевэкспертиза" заказать проверку несущих конструкций этого здания на Жилянской.

— Должны быть результаты, при наличии которых будут принимать соответствующие решения, — говорит "слуга". — Считаю, что это победа общины, ведь все мы помним эту историю, когда дрон атаковал здание и там погибли люди, а также было частично уничтожено строение. Тогда было первое заключение и мэр (Виталий Кличко. — Авт.) заявил, что восстановлению дом не подлежит. Местным жителям предлагали переезд в другие районы города. Но община и местные объединились, создали ОСМД и активно защищают свои права, свои интересы. Сейчас ждем решения этой экспертизы, и тогда уже можно будет говорить о дальнейшей судьбе дома.

В свою очередь глава ОСМД "Дом на Жилянской" Татьяна Махринская рассказала "Телеграфу", что на сегодня дополнительная проверка продолжается, однако городские чиновники пообещали завершить ее в ближайшее время. Так что выводы и оценки инспекции пока неизвестны (вероятно, они до сих пор еще не готовы).

— Добились того, что КГГА заказала инструментальный отчет (правда, мы не видели ни договора, ни какой-либо другой документации). Теперь ждем результатов и надеемся, что они покажут: дом нужно отстроить, и начнут это делать. Эта дополнительная проверка должна была продолжаться до конца октября — начала ноября.

По ее словам, скитания жителей разрушенных квартир до сих пор продолжаются — "кто живет у родственников, кто выехал и снимает дом в селе, кто снимает жилье в Киеве".

— Ситуация, какой была, такой и осталась. Никто ничего не предлагал (из чиновников. — Авт.) — ни временного, ни какого-либо другого жилья. Все жители ожидают, что вопрос, наконец, начнет двигаться и хоть что-то будет понятно, и чего ждать, — говорит Татьяна Махринская.

У КГГА свои аргументы

В конце сентября заместитель председателя КГГА Вячеслав Непоп заявлял, что городские власти как один из вариантов рассматривали выплату компенсаций жильцам уничтоженных квартир. При этом размер выплат может составлять от 3 млн грн (за квартиру площадью 32,6 кв. метров) до 8,3 млн грн (за 103,3 кв. м утраченного жилья). Но смогут ли владельцы рассчитывать на такую компенсацию, станет ясно после продолжающегося инструментального обследования дома.

"Городская Комиссия по рассмотрению вопросов о предоставлении компенсации за уничтоженные в результате вооруженной агрессии россии объекты недвижимого имущества уже получила одно заявление на компенсацию за разрушенную квартиру в доме по ул. Жилянская, 116А. Однако рассмотрение этого заявления Комиссия будет вынуждена временно остановить в связи с проведением инструментального обследования дома", — отмечал чиновник.

Также он пояснил, что дополнительно обследовать дом нужно, поскольку техническое обследование дома, инициированное жильцами, проводилось визуальным и аналитическим способами. А город принял решение провести основное (подробное) обследование с инструментальным исследованием конструкций здания с привлечением специалистов организаций, имеющих соответствующее специальное оборудование.

"Когда мы получим результаты обследования, сможем вернуться к вопросу компенсации. И если повторная экспертиза признает здание не подлежащим восстановлению, мы будем рассматривать заявления о компенсации за уничтоженное недвижимое имущество", — заметил Непоп, добавив, что после трагедии город предлагал жителям временное жилье. Впрочем, по его словам, ни один из собственников не воспользовался предложением от городских властей.

Что говорят в кулуарах

Ранее звучали опасения, что городские чиновники категорически признали дом аварийным якобы из-за планов некоторых застройщиков (возможно, даже приближенных к городским властям) соорудить на том участке новую "свечу".

В то же время, как рассказывают источники "Телеграфа" в КГГА, не прочь включиться в борьбу за дом на Жилянской (или его часть) и застройщики, приближенные к центральным властям.

— Очевидно, такое любопытство есть. Впрочем, если девелопер отстроит разрушенную часть (дома. — Авт.) за свой счет, он будет торговаться с городскими властями либо о компенсации из столичного бюджета, либо будет просить свободный земельный участок под застройку в другом месте города. Это бизнес, и такие мотивы ясны. При этом строить новую высотку на месте разрушенной части дома технически можно, даже без демонтажа уцелевшей части. Однако есть большие сомнения, что со своей стороны городские власти согласуют такой проект со стройкомпанией, за которой будут стоять "слуги народа". Так что конфликт может затянуться на годы, — предположил собеседник издания.

Поэтому борьба горожан за свой дом продолжается, и в определенной степени будет зависеть от противостояния центральной и столичной властей. В то же время жители разрушенных квартир пока не спешат соглашаться на миллионные компенсации от города.

Как сообщалось ранее, летом этого года застройщики снесли исторический дом на Жилянской, 47, чтобы построить многофункциональный комплекс. Среди всех построек на улице он был старейшей застройкой, сохранившейся до настоящего времени. В подобных домах 1860-х жили семьи Старицких, Драгомановых и других выдающихся деятелей украинской культуры.

Также "Телеграф" писал, как недавно на улице Ярославской (на Подоле) снесли двухсотлетний дом, который был образцом киевской жилой деревянной застройки ХІХ ст.