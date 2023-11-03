Компенсувати не можна ремонтувати: у Києві чиновники рік вирішують долю зруйнованого "Шахедом" будинку

Поневіряння жителів тривають, доки влада проводить додаткові експертизи пошкодженої будівлі

У Києві досі не вирішено долю будинку на Жилянській, 116А, який рік тому частково зруйнував "Шахед". У серпні експертиза державного підприємства "Київський промбудпроєкт" показала, що знищена іранським дроном частина будівлі залишається в задовільному стані, тож її можна відновити.

Однак у вересні в КМДА анонсували проведення ще додаткової експертизи — т.зв. "інструментального обстеження будинку". І навіть запропонували власникам зруйнованих квартир компенсації до 8 млн грн.

"Телеграф" з'ясовував, на якому етапі перебуває ця резонансна історія та чи погодилися люди на гроші від міської влади.

Що вирішили у Кличка

Як повідомила "Телеграфу" депутатка Київради з фракції "Слуга народу" Євгенія Кулеба, кілька тижнів тому пройшло засідання комісії з техногенно-екологічних катастроф. І її рішенням зобов'язали КП "Київекспертиза" замовити перевірку несучих конструкцій цієї будівлі на Жилянській.

— Мають бути результати, за яких прийматимуть відповідні рішення, — каже "слуга". — Вважаю, що це перемога громади, адже ми всі пам'ятаємо цю історію, коли дрон атакував будівлю і там загинули люди та була частково знищена будівля. Тоді був перший висновок і мер (Віталій Кличко. — Авт.) заявив, що відновленню будинок не підлягає. Місцевим жителям пропонували переїзд в інші райони міста. Але громада і місцеві об'єдналися, створили ОСББ і активно захищають свої права, свої інтереси. Зараз чекаємо на рішення цієї експертизи, і тоді вже можна буде говорити про подальшу долю будинку.

Своєю чергою голова ОСББ "Будинок на Жилянській" Тетяна Махрінська розповіла "Телеграфу", що станом на сьогодні додаткова перевірка триває, однак міські чиновники пообіцяли завершити її найближчим часом. Тож висновки та оцінки інспекції поки невідомі (ймовірно, вони досі не готові).

— Домоглися того, що КМДА замовила інструментальний звіт (щоправда, ми не бачили ані договір, ані якусь іншу документацію). Тепер чекаємо результати і сподіваємося, що вони покажуть: будинок потрібно відбудувати, і почнуть це робити. Ця додаткова перевірка мала б тривати десь до кінця жовтня — початку листопада.

За її словами, поневіряння мешканців зруйнованих квартир досі тривають — "хтось живе у родичів, хтось виїхав і знімає будинок у селі, хтось знімає помешкання у Києві".

— Ситуація якою була, такою і залишилась. Ніхто ж нічого не пропонував (з чиновників. — Авт.), ні тимчасового, ані якогось іншого житла. Всі мешканці очікують, що питання нарешті почне рухатися і хоч щось буде зрозуміло, чого чекати, — каже Тетяна Махрінська.

У КМДА — свої аргументи

Наприкінці вересня заступник голови КМДА Вячеслав Непоп заявляв, що міська влада як один з варіантів розглядала виплату компенсацій мешканцям знищених квартир. При цьому розмір виплат може становити від 3 млн грн (за квартиру площею 32,6 кв. метрів) до 8,3 млн грн (за 103,3 кв. м втраченого житла). Та чи зможуть власники розраховувати на таку компенсацію, стане зрозуміло після триваючого інструментального обстеження будинку.

"Міська Комісія з розгляду питань щодо надання компенсації за знищені внаслідок збройної агресії росії об’єкти нерухомого майна вже отримала одну заяву на компенсацію за зруйновану квартиру в будинку на вул. Жилянська, 116А. Однак розгляд цієї заяви Комісія буде вимушена тимчасово зупинити у зв’язку з проведенням інструментального обстеження будинку", – зазначав чиновник.

Також він пояснив, що додатково обстежити будинок потрібно було, оскільки технічне обстеження будинку, яке ініціювали мешканці, проводили візуальним та аналітичним способами. А місто прийняло рішення провести основне (детальне) обстеження з інструментальним дослідженням конструкцій будинку із залученням фахівців організацій, які мають відповідне спеціальне обладнання.

"Коли ми отримаємо результати обстеження, зможемо повернутися до питання компенсації. І якщо повторна експертиза визнає будинок таким, що не підлягає відновленню, ми розглядатимемо заяви про компенсацію за знищене нерухоме майно", – зауважив Непоп, додавши, що після трагедії місто пропонувало мешканцям тимчасове житло. Утім, за його словами, жоден із власників не скористався пропозицією від міської влади.

Що кажуть у кулуарах

Раніше звучали побоювання, що міські чиновники категорично визнали будинок аварійним нібито через плани деяких забудовників (можливо, навіть наближених до міської влади) спорудити на тій ділянці нову "свічку".

Водночас, як розказують джерела "Телеграфу" в КМДА, не проти включитися у боротьбу за будинок на Жилянській (чи його частину) і забудовники, наближені до центральної влади.

— Очевидно, така цікавість є. Втім, якщо девелопер відбудує зруйновану частину (будинку. — Авт.) за власний кошт, він торгуватиметься з міською владою або про компенсацію зі столичного бюджету, або проситиме вільну земельну ділянку під забудову в іншому місці міста. Це бізнес, і такі мотиви зрозумілі. При цьому зводити нову висотку на місці зруйнованої частини будинку технічно можна, навіть без демонтажу вцілілої частини. Проте є великі сумніви, що зі свого боку міська влада погодить такий проєкт з будкомпанією, за якою стоятимуть "слуги народу". Тож конфлікт може затягнутися на роки, — припустив співрозмовник видання.

Тож боротьба містян за свій будинок триває, і певною мірою залежатиме від перебігу протистояння центральної та столичної влади. Водночас мешканці зруйнованих квартир поки не квапляться погоджуватися на мільйонні компенсації від міста.

Як повідомлялось раніше, влітку цього року забудовники знесли історичний будинок на Жилянській, 47, щоб звести багатофункціональний комплекс. Серед усіх споруд на вулиці він був найстарішою забудовою, що збереглася до нашого часу. У подібних будинках 1860-х років жили родини Старицьких, Драгоманових та інших видатних діячів української культури.

Також "Телеграф" писав, як недавно на вулиці Ярославській (на Подолі) знесли двохсотрічний будинок, який був зразком київської житлової дерев’яної забудови ХІХ ст.