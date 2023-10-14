Винних в обвалі Солом’янського парку в Києві знайдено: вони все відновлять за власний рахунок

Винними, як і передбачалося, виявилися забудовники

У ніч проти суботи, 14 жовтня, на території Солом’янського ландшафтного парку стався обвал ґрунту. Внаслідок цього було частково пошкоджено пішохідну алею. На щастя, ніхто не постраждав.

Винуватцями події виявилися забудовники, які будують житловий комплекс у безпосередній близькості до парку. Про це повідомили на офіційному сайті Київської міської адміністрації.

Раніше повідомлялося, що ймовірною причиною обвалення став виритий під парком будівельний котлован, який з’явився тут зовсім недавно.

Фото: Реальний Київ

За інформацією столичної влади, винуватцями зсуву справді стали забудовники, які зводять впритул до Солом’янського ландшафтного парку апарт-комплекс CitiZen, розташований на вулиці Генерала Шаповала 1-3.

Представники забудовника зобов’язалися у найкоротший термін усунути наслідки пошкодження пішохідної частини та відновити благоустрій парку. Усі роботи вони проведуть власним коштом.

Крім цього, столична влада зобов’язала забудовника провести "розслідування та з’ясувати причини надзвичайної ситуації, а також вжити всіх заходів для недопущення подібних випадків у майбутньому".

Як раніше повідомляв "Телеграф", у 2019 році влада Києва видала компанії-забудовнику дозвіл на будівництво "багатофункціонального комплексу" в якому мали розміщуватися готелі та офісні будівлі. Однак, як виявилося, забудовники почали зводити на вході до Солом’янського ландшафтного парку повноцінний житловий комплекс з метою подальшого продажу квартир.

Фото: Хмарочос

З початку війни будівельні роботи були заморожені, проте вже у серпні поточного року на майданчику розпочалися активні роботи із залученням важкої техніки.

Мешканці прилеглих будинків неодноразово зверталися до столичної влади з проханням розірвати договір із забудовником та припинити будівництво ЖК. Крім цього, петиція з аналогічними вимогами набрала необхідну кількість голосів і на даний момент перебуває на розгляді.