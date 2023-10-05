Зі 100 київських водойм третина забудована незаконно: скандальні подробиці від еколога

Кожна друга водойма мала проблеми з забудовою

Масштабна забудова Києва стала причиною повзучого знищення парків і зелених зон. Проте ситуація з водоймами теж невтішна, близько зі 100 водних об'єктів у столиці кожний третій був незаконно забудований.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" заявив член Всесвітньої комісії з охоронних територій Міжнародної спілки охорони природи, директор Київського еколого-культурного центру Володимир Борейко. Він навів приклади невідповідального ставлення влади до забудови водойм.

"Ми проводили дослідження водойм Києва, їх у нас близько ста. І нами було доведено, що кожна друга водойма мала проблеми з забудовою, кожна третя — незаконно забудована. Приклад? Озеро Качине, озеро Ерік та затока Миколайчик, які знаходяться біля Галерного острова та йдуть під забудову", — заявив він.

Як приклад він навів озеро Вирлиця, щодо забудови якого тривають суди. За його інформацією, столична влада незаконно віддала під забудову частину озера.

При цьому, за словами Борейка, владі "начхати" на те, що буде з рештою озера. "Вони засиплють частину озера і будуватимуть там якийсь розважальний комплекс", — підкреслив він.

Еколог повідомив, що влада не дала депутатці Київради Євгенії Кулебі внести до заповідного фонду частину озера, що залишилася.

"Зараз тривають суди. Проблема в тому, що голова земельної комісії Київради Михайло Терентьєв блокує практично всі наші ініціативи. Є депутат Юлія Лимар, яка каже, що не треба нічого "заповідати", треба спочатку розписати план, як це робити. І щоб Київрада ухвалила рішення та затвердила методику "заповідання". Вони вже підготували проект рішення Київради, щоб протягнути пункти, які унеможливлюють "заповідання". Нам вдалося на рівні проекту рішення це все заблокувати", — підкреслив Борейко.

Більше про найбільші екологічні проблеми Києва ви можете прочитати у повній версії інтерв’ю з членом Всесвітньої комісії з охоронних територій Міжнародної спілки охорони природи, директором Київського еколого-культурного центру Володимиром Борейком під назвою "Зелені зони перетворили на генделики". Інтерв’ю про екологію Києва — забудови, вирубування та (без)діяльність влади".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що ситуація довкола обміління озера "Синє" в Києві продовжує тримати у напруженні жителів спального масиву та природоохоронців і міських активістів. У публічній же площині почали з'являтися побоювання, що столиця може втратити цю водойму і зелені зони поблизу, а до земельної ділянки нібито вже придивляються забудовники для зведення нових житлових комплексів.