Из 100 киевских водоемов треть застроена незаконно: скандальные подробности от эколога

Каждый второй водоем имел проблемы с застройкой

Масштабная застройка Киева стала причиной ползучего уничтожения парков и зеленых зон. Однако ситуация с водоемами тоже неутешительная, из около 100 водных объектов в столице каждый третий был незаконно застроен.

Об этом в интервью "Телеграфу" заявил член Всемирной комиссии по охраняемым территориям Международного союза охраны природы, директор Киевского эколого-культурного центра Владимир Борейко. Он привел примеры неответственного отношения власти к застройке водоемов.

"Мы проводили исследование водоемов Киева, их у нас около ста. И нами было доказано, что каждый второй водоем имел проблемы с застройкой, каждый третий — незаконно застроен. Пример? Озеро Утиное, озеро Эрик и залив Николайчик, которые находятся возле Галерного острова и идут под застройку", — заявил он.

В качестве примера он привел озеро Вырлица, по застройке которого продолжаются суды. По его информации, столичные власти незаконно отдали под застройку часть озера.

При этом, по словам Борейко, властям "плевать" на то, что будет с оставшейся частью озера. "Они засыпят часть озера и будут строить там какой-нибудь развлекательный комплекс", — подчеркнул он.

Эколог сообщил, что власти не дали депутату Киевсовета Евгении Кулебе внести в заповедный фонд оставшуюся часть озера.

"Сейчас продолжаются суды. Проблема в том, что глава земельной комиссии Киевсовета Михаил Терентьев блокирует практически все наши инициативы. Есть депутат Юлия Лымарь, которая говорит, что не надо ничего "заповедать", нужно сначала расписать план, как это делать. И чтобы Киевсовет принял решение и утвердила методику "заповедания". Они уже подготовили проект решения Киевсовета, чтобы протянуть пункты, которые делают невозможным "заповедание". Нам удалось на уровне проекта решения это все заблокировать", — подчеркнул Борейко.

Больше о самых больших экологических проблемах Киева вы можете прочитать в полной версии интервью с членом Всемирной комиссии по охранным территориям Международного союза охраны природы, директором Киевского эколого-культурного центра Владимиром Борейко под названием "Зеленые зоны превратили в генделики". Интервью об экологии Киева — застройки, вырубки и (без)деятельность власти".

Напомним, ранее Телеграф сообщал, что ситуация вокруг обмеления озера "Синее" в Киеве продолжает держать в напряжении жителей спального массива и городских активистов. В публичной же плоскости начали появляться опасения, что столица может потерять этот водоем и зеленые зоны поблизости, а к земельному участку якобы уже присматриваются застройщики для возведения новых жилых комплексов.