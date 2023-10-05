"Власть рассказывает, а киевляне верят!": эколог бьет в набат из-за проблемы в столице

Ситуация с количеством парков и скверов в столице оказалась удручающей

Киев неоднократно входил в рейтинги самых зеленых мегаполисов не только Европы, но и целой планеты. Однако в реальности оказалось, что ситуация с озеленением в украинской столице выглядит весьма удручающе.

Об этом заявил член Всемирной комиссии по охранным территориям Международного союза охраны природы, директор Киевского эколого-культурного центра Владимир Борейко в интервью "Телеграфу". Он считает, что при мэре Кличко столица стремительно теряет зеленые зоны, а вокруг все стараются не обращать на это внимание.

Так, эксперт убежден, что в столице есть уйма проблем, которые пытается скрыть от населения и под любым предлогом "замаскировать" местная власть. Владимир Борейка заявил, что киевлян мастерски "водят за нос",

"Власть нам рассказывает, что в Киеве увеличиваются зеленые зоны. И киевляне верят! Социологи провели исследование: треть населения верят, что зеленые территории растут, треть — что стоит на месте, треть считает, как я, что уменьшается.

Я долго хотел разобраться и доказать это уменьшение официально. Мы с коллегами провели исследование. Взяли парки — они у нас выделены, кадастрированы. Их у нас 128, но мы изучили половину — 63 "зеленстроевских" парка по состоянию на 2013 год и на 2023-й. Отправили запрос от депутатов Киевсовета — какую площадь на сегодня имеют эти парки", — отметил эксперт.

Интерес к этой теме у Владимира Борейко возник не спроста. Все началось с того, что он вместе с коллегой начал работать над присвоением заповедного статуса одному из парков.

"Мы с коллегой начали "заповедать" (работать над присвоением заповедного статуса. — Ред.) один из парков. В 2013 году его площадь была 90 гектаров, а сейчас — 45. Я подумал, что то же самое и по другим.

Мы подсчитываем ответы "Зеленстроя" и видим, что из 63 парков — 26 сократили свои площади, из них шесть уменьшились в два раза. Это практически 400 гектаров. Экстраполируем на 128 парков, получаем, что за 10 лет при мэре Кличко площадь парков в Киеве уменьшилась на 800 гектаров", — подчеркивает Владимир Борейко.

Также эксперт указывает на то, что столичные зеленые зоны, парки и скверы активно застраиваются и постепенно "обрастают" развлекательными центрами, боулинг-клубами и ресторанами.

"И это только парки. Смотрим, что там размещено? Автостоянка. Автозаправка. Гендель. Церковь. Даже в Бабий Яр пытались влезть год назад.

Дальше мы с коллегой "заповедаем" урочище Покол (часть Голосеевского ландшафтного парка в Киеве. — Ред.). Там 45 гектаров забрал ЖК "Svetlo Park", осталось 45. Ксения Семенова (экологически активный депутат Киевсовета — Ред.) делает депутатский запрос, нам показывают документацию.

Оказывается, согласно "Программе использования и охраны земель Киева", Институт земельных отношений разработал изменение целевого использования на такой-то кадастровый номер площадью 41 гектар — это и есть этот Покол. Была зеленая зона, сейчас — рекреационная земля под застройку. Что такое рекреационная земля — генделики, боулинг-клубы и т.д. Это еще не утверждено, но уже проект сделан. Хотя эта территория под "Зеленстроем", там даже их "контора" есть.

Вот так медленное ползучее уничтожение парков и происходит. А власть рассказывает: "Посмотрите, какой мы сделали парк "Наталка"!" ", — отмечает Владимир Борейко.

Эксперт в разговоре с журналистами также обратил внимание на то, что столичный парк "Наталка" 10 лет назад был в три раза шире. К сожалению, рядовым гражданам местные власти об этом не рассказывают.

"А если мы берем зеленые зоны! Например, остров Галерный. Это дикая природа, не подстриженная, не огламуренная травка. Там десятки видов краснокнижных растений, там орлан белохвостый летает. Причем это не парк, это пока не зафиксированная зеленая зона. И что? Она идет под застройку. Мы боремся за урочище Цыганщина. Что это такое? Это балка с лесом, рядом — дубы, остатки дубравы. Смотрим кадастровый план — под застройку", — резюмирует эксперт.

Больше о крупнейших экологических проблемах Киева вы можете прочитать в полной версии интервью с членом Всемирной комиссии по охранным территориям Международного союза охраны природы, директором Киевского эколого-культурного центра Владимиром Борейко под названием "Зеленые зоны превратили в генделики". Интервью об экологии Киева — застройки, вырубки и (без)действие власти".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Киеве может быть сорван отопительный сезон. Как оказалось, только Только Киеву власти должны 6.8 миллиардов гривен. Мэр Киева Виталий Кличко намерен обратиться к правительству по погашению задолженности государства перед столицей в рамках компенсации разницы в тарифах на тепло и водоснабжение. В противном случае отопительный сезон может быть под угрозой.