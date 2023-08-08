Объединенная, Свободная, Технологическая: "Моршинская" запускает социальную платформу для развития Украины

Социальные проекты ориентированы на развитие образования, экологическое направление и гуманитарную поддержку украинцев

Мечта каждого из нас – жить в счастливой современной инновационной стране, где общество работает ради этой общей цели. "Моршинская", являющаяся лидером рынка и источником силы и вдохновения для многих украинцев, приобщается к столь важной миссии. Она реализует социальные проекты, направленные на развитие счастливого будущего Украины в нескольких направлениях: приближение Победы, поддержка общества и развитие инновационного образования.

"Счастливая страна будущего" — это три важных социальных проекта. Они запечатлены на этикетке новой лимитированной линейки "Моршинская".

Постоянная поддержка государства, населения и военных

С начала полномасштабного вторжения в Украину самая главная социальная миссия IDS Ukraine (производитель ТМ "Моршинская") – обеспечивать качественной водой и напитками населения и наших храбрых защитников на территориях, где доступ к таким продуктам ограничен. На сегодняшний день сумма безвозмездно переданной продукции превышает 150 млн грн. Производитель сотрудничает с более чем 200 благотворительными фондами и организациями, крупнейшие среди которых — UNICEF, "Фудбенк", "Українська думка" и другие.

Развитие инновационного образования вместе с "РОДОВІДсвітом"

IDS Ukraine стала партнером "РОДОВІДшколы", которую основал украинский философ и меценат Игорь Дидковский. Среди проектов, в которые инвестирует компания: программа "Життя в долонях" для детей 4-8 лет, "РОДОВІДшкола" для старшеклассников и "РОДОВІДстипендия" для студентов, а также отдельный курс экологического образования.

Уникальность школы — лучшие практики, собранные из выдающихся учебных заведений мира, которые признает и поддерживает МОН Украины. Школа имеет социальную сеть "РОДОВІДамбасадоров" из 25 ведущих национальных университетов — из каждой области Украины. А образовательный процесс организован по двум новейшим форматам обучения – SCORM и STEM, помогающим учащимся развивать сознание и самостоятельность. В настоящее время идет подготовка к разработке курса от "Моршинской": он будет привлекать детей к активному участию в экологических проектах и сохранению окружающей среды.

Переработка пластика для печати деталей обучающих дронов

"Моршинская" расширяет социально-экологическую инициативу "Зеленая торба" и предлагает каждому присоединиться к нашим защитникам. Вместе с украинским технологическим партнером компания начинает уникальный проект. Теперь собранные пластиковые бутылки с маркировкой PET-1 становятся ценным ресурсом — их будут перерабатывать на детали для учебных дронов, используемых для тренировки военных. Компания будет закрывать потребность одной из крупнейших организаций, обучающих ВСУ руководить дронами.

- "Мы верим, что только вместе мы можем создать "Счастливую страну будущего". Чтобы ускорить процесс восстановления после Победы, уже сегодня мы запускаем социально важные проекты. И призываем каждого украинца, каждый бизнес продолжать работать, платить налоги, запускать новые проекты, помогать ради страны, ради себя и нашего счастливого будущего!" – говорит генеральный директор IDS Ukraine Марко Ткачук.

Для поддержки проекта "Моршинская" запускает информационную кампанию и изменяет этикетку. С сегодняшнего дня на полках сетей потребители могут приобрести лимитированную серию "Моршинской" — "Счастливая страна будущего", которая состоит из трех направлений: Объединенная, Свободная, Технологическая.

Каждое из направлений символизирует социальный проект:

‚Технологическая — инвестиция в инновационное обучение в "РОДОВІДсвіті";

Объединенная – благотворительная программа поддержки водой военных и гражданских;

Свободная – переработка пластика для печати деталей обучающих дронов.

Узнать больше о социальных проектах "Моршинской" можно с помощью QR-кода на этикетках лимитированной линейки "Моршинской".