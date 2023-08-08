Об'єднана, Вільна, Технологічна: "Моршинська" запускає соціальну платформу для розвитку України

Соціальні проєкти орієнтовані на розвиток освіти, екологічний напрямок і гуманітарну підтримку українців

Мрія кожного з нас — жити в щасливій сучасній інноваційній країні, де суспільство працює заради цієї спільної мети. "Моршинська", що є лідером ринку та джерелом сили й натхнення для багатьох українців, долучається до такої важливої місії. Вона реалізує соціальні проєкти, спрямовані на розбудову щасливого майбутнього України в кількох напрямах: наближення Перемоги, підтримка суспільства та розвиток інноваційної освіти.

"Щаслива країна майбутнього" — це три важливі соціальні проєкти. Вони відображені на етикетці нової лімітованої лінійки "Моршинська".

Постійна підтримка держави, населення та військових

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну найголовніша соціальна місія IDS Ukraine (виробник ТМ "Моршинська") — забезпечувати якісною водою й напоями населення та наших хоробрих захисників на територіях, де доступ до таких продуктів обмежений. На сьогодні сума безоплатно переданої продукції перевищує 150 млн грн. Виробник співпрацює з-понад 200 благодійними фондами й організаціями, найбільші серед яких — UNICEF, "Фудбенк", "Українська думка" й інші.

Розвиток інноваційної освіти разом з РОДОВІДсвітом

IDS Ukraine стала партнером РОДОВІДшколи, яку заснував український філософ і меценат Ігор Дідковський. Серед проєктів, в які інвестує компанія: програма "Життя в долонях" для дітей 4–8 років, "РОДОВІДшкола" для старшокласників та "РОДОВІДстипендія" для студентів, а також окремий курс екологічної освіти.

Унікальністю школи є найкращі практики, зібрані з видатних навчальних закладів світу, які визнає та підтримує МОН України. Школа має соціальну мережу РОДОВІДамбасадорів із 25 провідних національних університетів — з кожної області України. А освітній процес організований за двома новітніми форматами навчання — SCORM і STEM, які допомагають учням розвивати свідомість і самостійність. Наразі триває підготовка до розроблення курсу від "Моршинської": він залучатиме дітей до активної участі в екологічних проєктах та збереження довкілля.

Переробка пластику для друку деталей навчальних дронів

"Моршинська" розширює соціально-екологічну ініціативу "Зелена торба" й пропонує кожному приєднатися до допомоги нашим захисникам. Разом з українським технологічним партнером компанія розпочинає унікальний проєкт. Відтепер зібрані пластикові пляшки з маркуванням PET-1 стають цінним ресурсом — їх перероблятимуть на деталі для навчальних дронів, які використовуються для тренування військових. Компанія закриватиме потребу однієї з найбільших організацій, що навчає ЗСУ керувати дронами.

- "Ми віримо, що тільки разом ми можемо створити "Щасливу країну майбутнього". Щоб пришвидшити процес відбудови після Перемоги, вже сьогодні ми запускаємо соціально-важливі проєкти. І закликаємо кожного українця, кожен бізнес продовжувати працювати, сплачувати податки, запускати нові проєкти, допомагати заради країни, заради себе та нашого щасливого майбутнього!" — каже генеральний директор IDS Ukraine Марко Ткачук.

Для підтримки проєкту "Моршинська" запускає інформаційну кампанію і змінює етикетку. Від сьогодні на полицях мереж споживачі можуть придбати лімітовану серію "Моршинської" — "Щаслива країна майбутнього", що складається із трьох напрямів: Об'єднана, Вільна, Технологічна.

Кожен із напрямів символізує соціальний проєкт:

​Технологічна — інвестиція в інноваційне навчання в РОДОВІДсвіті;

Об’єднана — благодійна програма підтримки водою військових та цивільних;

Вільна — переробка пластику для друку деталей навчальних дронів.

Дізнатися більше про соціальні проєкти "Моршинської" можна за допомогою QR-коду на етикетках лімітованої лінійки "Моршинської".