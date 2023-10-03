"Опалювальний сезон у Києві може бути зірвано": Кличко накинувся на Кабмін

Тільки Києву влада винна 6.8 мільярдів гривень

Мер Києва Віталій Кличко збирається звернутися до уряду щодо погашення заборгованості держави перед столицею в рамках компенсації різниці в тарифах на тепло та водопостачання. В іншому випадку опалювальний сезон "може бути під загрозою".

За словами градоначальника, заборгованість уряду є і перед іншими містами. Тільки Києву влада винна 6.8 мільярдів гривень, а по всій країні — 36 мільярдів. Справа в тому, зазначає Кличко, що місцева влада тарифів для населення не підвищувала, тоді як зросла вартість усіх складових тарифу. А уряд обіцяв цю різницю компенсувати і президент навіть давав відповідне доручення. Але, за твердженнями мера, гроші нібито так і не були виділені.

"Теплопідприємства працюють із шаленими збитками, і не може місто самотужки перекривати такі колосальні кошти. Тому в четвер на сесії Київради маємо ухвалити таке звернення до уряду", — каже він.

Окремо Кличко звернувся до нардепів щодо прав місцевих громад. Зокрема, щоб народні обранці підтримали поправки до бюджетних законопроектів, які має розглянути парламент – щодо вирішення питання компенсації різниці в тарифах та забезпеченні кредитної спроможності громад.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що співголова фракції УДАР у Київраді розповів "Телеграфу" про інтриги Банкової, тиск на Кличка, помилки з укриттями та деокупацію Криму. Детальніше про це ви можете прочитати у матеріалі під назвою "Слуги" використали воєнний стан для політичних цілей, а їх обнулили: Дмитро Білоцерковець про скандал у Києві

Також ми повідомляли про те, чи можуть в Україні знову підняти тарифи.