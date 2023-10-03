"Отопительный сезон в Киеве может быть сорван": Кличко накинулся на Кабмин

Только Киеву власти должны 6.8 миллиардов гривен

Мэр Киева Виталий Кличко собирается обратиться в правительство по поводу погашения задолженности государства перед столицей в рамках компенсации разницы в тарифах на тепло и водоснабжение. В ином случае отопительный сезон "может быть под угрозой".

По словам градоначальника задолженности правительства есть и перед другими городами. Только Киеву власти должны 6.8 миллиардов гривен, а по всей стране — 36 миллиардов. Дело в том, отмечает Кличко, что местные власти тарифы для населения не повышали, в то время как возросла стоимость всех составляющих тарифа. Правительство же обещало эту разницу компенсировать и президент даже давал соответствующее поручение. Но по утверждениям мэра, деньги якобы так и небыли выделены.

"Теплопредприятия работают с сумасшедшими убытками, и не может город своими силами перекрывать такие колоссальные средства. Поэтому в четверг на сессии Киевсовета должны принять такое обращение к правительству", — говорит он.

Отдельно Кличко обратился к нардепам по поводу прав местных громад. В частности, чтобы народные избранники поддержали поправки к бюджетным законопроектам, которые должен рассмотреть парламент – в части решения вопроса компенсации разницы в тарифах и обеспечении кредитной способности общин.

Напомним, ранее мы писали о том, что сопредседатель фракции УДАР в Киевраде рассказал "Телеграфу" об интригах Банковой, давлении на Кличко, ошибках с убежищами и деоккупации Крыма. Подробнее об этом вы можете прочитать в материале под названием "Слуги" использовали военное положение для политических целей, а их обнулили: Дмитрий Белоцерковец о скандале в Киеве".

Также мы сообщали о том, могут ли в Украине снова поднять тарифы.