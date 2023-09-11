"Тема стала хайповой": у Кличко высказались по проверке бомбоубежищ в Киев

Цель проведения проверок не в шоу, не поиске виновных, а в том, чтобы указать, где проблема, и сразу начинать работу по исправлению ошибок

Комиссия Киевсовета по проверки бомбоубежищ в Киеве ведет активную работу и продолжает выявлять в некоторых местах нарушения. Где-то есть мелкие недочеты, а где-то катастрофические проблемы.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал лидер фракции "Европейская солидарность" в Киевсовете, заместителя главы КГГА Владимир Прокопив.

"По-моему, тема укрытий стала более политической, хайповой, чем хозяйственной. Я видел десятки отремонтированных укрытий, качественных и красивых. Но в то же время видел десятки, на которые списано много денег, а работы по обустройству там практически не выполнены. И здесь уже должны системно работать правоохранительные органы", — сказал он.

Прокопив подчеркнула, что тот, для кого война уже "закончилась" и тот, "кто может "распилить" деньги, должны нести ответственность. Однако делать из этого политическое шоу абсолютно нецелесообразно.

"Когда это не работа по обустройству, а шоу, когда не ремонтируют укрытие, а идет бюрократическая и политическая волокита, — это деструктив", — добавил глава фракции.

Комиссия Киевсовета по проверке укрытий работает активно и результаты ее работы можно видеть в общественном доступе. Задача комиссии, как отмечает Прокопив, не в шоу, не поиске виновных, а в том, чтобы указать, где проблема, и сразу начинать работу по исправлению ошибок

"Где-то были мелкие недостатки, а где-то — катастрофа. Но сразу находят ответственных, которые начинают исправлять ситуацию. Комиссии редко могут похвастаться эффективностью. Однако эта, по укрытиям, мне кажется, эффективна. Поэтому киевляне, для которых важно иметь качественное убежище под боком, могут туда попасть", — сказал он.

Полный текст интервью читайте в материале на сайте "Телеграф": "Побеждая дракона, Украина сама может стать драконом": интервью с заместителем Кличко в КГГА, ч.I.

Напомним, ранее глава временной контрольной комиссии Киевсовета Леонид Емец рассказал "Телеграфу", как киевские чиновники беспрепятственно тратят деньги на разные вещи, в которых нет острой необходимости, пока большинство киевских бомбоубежищ остаются непригодными.