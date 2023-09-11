"Тема стала хайповою": у Кличка висловилися щодо перевірки бомбосховищ у Києві

Мета проведення перевірок не в шоу, не пошуку винних, а в тому, щоб вказати, де проблема, і одразу розпочинати роботу з виправлення помилок

Комісія Київради з перевірки бомбосховищ у Києві веде активну роботу та продовжує виявляти в деяких місцях порушення. Десь дрібні недоліки, а десь катастрофічні проблеми.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів лідер фракції "Європейська солідарність" у Київраді, заступник голови КМДА Володимир Прокопів.

"На мою думку, тема укриттів стала більш політичною, хайповою, ніж господарською. Я бачив десятки відремонтованих укриттів, якісних і красивих. Але водночас бачив десятки, на які списано багато грошей, а роботи з облаштування там практично не виконані. І тут уже мають системно працювати правоохоронні органи", — сказав він.

Прокопів наголосила, що той, для кого війна вже "закінчилася" і той, "хто може "розпиляти" гроші, повинні нести відповідальність. Проте робити з цього політичне шоу є абсолютно недоцільним".

"Коли це не робота з облаштування, а шоу, коли не ремонтують укриття, а йде бюрократична та політична тяганина, — це деструктив", — додав глава фракції.

Комісія Київради з перевірки укриттів працює активно та результати її роботи можна бачити у громадському доступі. Завдання комісії, як зазначає Прокопів, не в шоу, не пошуку винних, а в тому, щоб вказати, де проблема, і одразу розпочинати роботу з виправлення помилок

"Десь були дрібні недоліки, а десь — катастрофа. Але одразу знаходять відповідальних, які починають виправляти ситуацію. Комісії рідко можуть похвалитися ефективністю. Проте ця, за укриттями, на мою думку, ефективна. Тому кияни, для яких важливо мати якісне укриття під боком, можуть туди потрапити", — сказав він.

Повний текст інтерв’ю читайте у матеріалі на сайті "Телеграф": "Перемагаючи дракона, Україна сама може стати драконом": інтерв’ю із заступником Кличка у КМДА, ч.І.

Нагадаємо, раніше голова тимчасової контрольної комісії Київради Леонід Ємець розповів "Телеграфу", як київські чиновники безперешкодно витрачають гроші на різні речі, в яких немає гострої необхідності, доки більшість київських бомбосховищ залишаються непридатними.