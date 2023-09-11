"Побеждая дракона, Украина сама может стать драконом": интервью с заместителем Кличко в КГГА, ч.I

Владимир Прокопив оценил "Телеграфу" риски от политических игр центральной власти и рассказал о давлении на Киев

В этом году осенний политический сезон стартовал как на фоне дискуссий о возможных выборах в Украине, так и с традиционными осенними отставками некоторых чиновников. Отдельной темой стал еще и вопрос возвращения, а также открытия э-деклараций чиновников. В столице тоже бурлит политическая жизнь с громкими и скандальными процессами. О некоторых из них "Телеграф" расспросил у лидера фракции "Европейская солидарность" в Киевсовете, заместителя главы КГГА Владимира Прокопива.

Нужны ли стране и столице выборы во время войны? Почему тема укрытий в городе стала столь острой и с чем связана активизация застройщиков в Киеве? Об этом — в первой части интервью с политиком.

О новых задачах в КГГА

— Как заместитель председателя КГГА по осуществлению полномочий по самоуправлению теперь вы будете заниматься еще одним направлением работы. Что случилось и чем именно теперь будете заниматься?

— В распределении полномочий мне добавилось экологическое направление (департамент экологии и все соответствующие коммунальные предприятия). Такое изменение связано с тем, что нужно было разгрузить заместителя, отвечающего за ЖКХ, — у него чрезвычайный объем работы.

У нас состоялось органическое объединение двух департаментов – культурного наследия и департамента культуры. Это назревало очень давно, ведь эти ведомства часто вплотную пересекаются (дублируются определенные функции и тратится дополнительное время на согласование, а также бюрократию. — Авт.). Сейчас за эти оба направления будет отвечать заместитель председателя КГГА Анна Старостенко. Она – эффективный менеджер.

О выборах во время войны

— Перейдем к глобальным актуальным темам. В СМИ и соцсетях продолжается дискуссия о целесообразности проведения выборов в Украине во время войны. Эту тему несколько раз публично поднимал президент, в частности, намекнул на второй срок. Хотя в 2019 году обещал повторно не баллотироваться. По вашему мнению, нужны ли сейчас Украине и Киеву новые выборы? С другой стороны, как в нынешних условиях можно избежать узурпации власти со стороны провластной политсилы?

— Я подозреваю, что дыма без огня не бывает, и когда запускают такие темы, это не просто так. Это делается, чтобы увидеть реакцию общества, разных кругов на выборы в военное время. У нас позиция абсолютно проста: выборы, проведенные во время военного положения, не будут легитимными.

Дело даже не в законе. Монобольшинство может изменить закон. Но у нас более 8 миллионов человек находятся за границей. Если для граждан в Европе еще можно думать об обеспечении им возможности голосовать, то возникает вопрос, что делать с украинцами под оккупацией — голосовать по принуждению?! Никакие мудрые решения в этом случае не сработают. Поэтому основные принципы прозрачных выборов в военное время будут нарушены. А это и делает подобные выборы нелегитимными. Получить во время войны нелегитимную власть — роскошь, которую мы не можем себе позволить.

— Во время Второй мировой войны в Британии 10 лет не было выборов. Но британцам удалось сберечь демократические традиции. После войны провели выборы, обновив властные структуры. Как можно спрогнозировать развитие событий в Украине: есть ли угроза диктатуры и постепенного закручивания гаек из-за текущих полномочий президента и монобольшинства, которые де-факто не ограничены ничем, а война может длиться годами?

— Совершенно уместный вопрос. Эта угроза является одной из самых больших. Если на передовой понятно, кто враг и что нужно делать, то внутренняя угроза имеет много оттенков. Безусловно, стране нужны выборы, но можно ли их провести в военное время? Конечно, нет. Можно ли играть сейчас в военное время, придумывая какие-то избирательные "схемы" через "Дию"? Мне очень нравится "Дия", и это приложение — лучшее, что сделала власть за последние четыре года, но возникает вопрос, можно ли через приложение проводить выборы? Пожалуй, нет! Я очень боюсь, что после победы моя страна, побеждая дракона, сама может стать драконом.

Владимир Прокопив: "Любые распри можно отложить на время после победы"

С начала полномасштабной агрессии рф, демонстрируя невероятную храбрость, беспрецедентное единение и формирование нации, мы перенимаем у россии и Беларуси худшее и превращаемся в тоталитарное государство. Это точно не то, за что сейчас идет война.

— В регионах Украины усиливается политическое противостояние. Например, в некоторых крупных городах Черкасской области мэр является представителем одной политической силы, местный совет — другой, и у такого градоначальника нет большинства, из-за чего блокируются сессии, решения хозяйственных проблем города и т.д. Какое в условиях военного положения и при отсутствии проведения выборов может быть решение такой проблемы?

— Это тоже беда и глупость. Первое, что мы сделали в Киевгорсовете после начала полномасштабного вторжения, убрали в сессионном зале партийные флажки. В зале сейчас только — украинский флаг. Это демонстрация, что у депутатского корпуса нет ни одного партийного интереса. Поэтому любые распри можно отложить на время после победы.

Такой подход касается не только Киевского городского совета. Каждый горсовет в Украине должен для себя такое решение принять. У нас сейчас у всех только одна задача — работа на победу. Остальное – это от лукавого, и на такое не стоит тратить попусту время.

— Некоторые политики "старого формата" теряют популярность, и сейчас их президентский рейтинг близится к нулю (Тимошенко, Гриценко и т.п.), появляются новые лица. Какой можно сделать прогноз, сколько будет реальных кандидатов на новых президентских выборах? Какие топовые политики еще остались на этом олимпе и будут бороться за президентскую булаву?

— Думаю, что после победы политический ландшафт Украины будет существенно отличаться от того, что мы видим сейчас. Те, кто делает прогнозы и говорят, что будет так же, как было, очень удивятся.

Мне кажется, что политический ландшафт будет кардинально иным, потому что мы, как страна, взрослеем. Страна в прошлом уже имела "крепких хозяйственников" и "новые лица" — люди на этом обожглись и понимают, чем это грозит.

"Весь мир видел, что в Украине "кухарка" может управлять государством"

По окончании войны в Украине будет происходить восстановление. Те, кто говорят, что ребята вернутся с фронтов и наведут порядок, — лукавят. Потому что военные, которые там воюют, тоже — часть общества. На фронте сражаются от учителя до тракториста и судьи. То есть представители каждой профессии. Каждый должен вернуться и выполнять ту работу, которую он умеет. Потому что до этого весь мир видел, что в Украине "кухарка" может руководить государством, и возвращения в то время никто не хочет.

О доступности укрытий в Киеве

— Комиссия Киевсовета по укрытиям выявляет много нарушений при использовании районами средств на обустройство бомбоубежищ. Есть немало кейсов, когда РГА направляют средства не туда, а Банковая критикует городские власти за замену брусчатки в центре Киева, ремонт мостов и т.д. Как найти баланс между поддержанием инфраструктуры города, усилением обороны, разделением бюджетных средств на уровне районов и потребностью в бомбоубежищах?

— По-моему, тема укрытий стала более политической, хайповой, чем хозяйственной. Я видел десятки отремонтированных укрытий, качественных и красивых. Но в то же время видел десятки, на которые списано много денег, а работы по обустройству там практически не выполнены. И здесь уже должны системно работать правоохранительные органы.

Тот, для кого война "кончилась", кто может "распилить" немного денег, должен нести ответственность. Но делать по этому политическое шоу абсолютно нецелесообразно. Когда это не работа по обустройству, а шоу, когда не ремонтируют укрытие, а идет бюрократическая и политическая волокита, — это деструктив.

— Когда комиссия Киевсовета по проверке укрытий закончит работу, какие уже есть промежуточные выводы ревизий?

— Комиссия работает публично и очень активно. Результаты ее работы можно видеть в открытом доступе: где качественно сделано, а где есть проблема. Ведь задача комиссии не в шоу, не поиске виновных, а в том, чтобы указать: здесь проблема, и сразу начинать работу по исправлению ошибок. Речь идет о десятках адресов, куда приезжала комиссия. Где-то были мелкие недостатки, а где-то — катастрофа. Но сразу находят ответственных, которые начинают исправлять ситуацию.

Комиссии редко могут похвастаться эффективностью. Однако эта, по укрытиям, мне кажется, эффективна. Поэтому киевляне, для которых важно иметь качественное убежище под боком, могут туда попасть.

О строительных скандалах

— Еще одна острая тема: во время войны на разных локациях Киева активизировались застройщики. В последнее время в эпицентры скандалов попадает исторический Подол. Уже даже государство начало вмешиваться, если вспомнить эпопею вокруг Гостиного двора. Чем объясняется именно там активизация застройщиков?

— Надо делить, что выдают в медиапространство, на то, что происходит на самом деле. Строительная отрасль скорее мертвая, чем живая. Самые сильные компании позволяют себе продолжать строительство. А активность застройщиков на Подоле к строительству не имеет никакого отношения. Это дельцы, имеющие в частной собственности исторические здания, решили воспользоваться моментом, чтобы их уничтожить. Есть два разных процесса, и нельзя воевать со строительной отраслью из-за того, что какой-то аферист пользуется ситуацией.

В случае уничтожения исторических зданий точечно должны отрабатывать правоохранители именно с теми людьми, которые позволяют себе под прикрытием воздушных тревог (и в целом военного положения) совершать какие-либо [незаконные] действия в надежде на будущую выгоду.

"В случае уничтожения исторических построек точечно должны отрабатывать правоохранители"

— Какова судьба пресловутого "дома-монстра" на Подоле? Эта проблема была еще до войны. Почему тогда не сработали правоохранители, и есть ли у города шансы все же демонтировать верхние этажи, нарушающие высотность в той местности?

— У нас было несколько подобных успешных кейсов: дом на Десятинной, где построили несколько лишних этажей. Застройщик хотел договориться с городом, но неофициально через суды или еще каким-то образом. Мы четко дали понять, что "договориться" с городом невозможно. Кроме того, как привести здание в законные рамки. В данном случае разрешенная высота сооружения должна быть не более 27 метров.

В этом доме было на два этажа больше. Лишние этажи застройщик своими силами снес. Здание сдали в эксплуатацию и функционирует. Все удовлетворены: и общественность, и бизнес.

Я подозреваю, что жадность владельцев этого объекта ("дома-монстра" на Подоле. — Авт.) не дает им возможности понять четкий сигнал от города: приведите здание к высотности, разрешенной в этой зоне, сдайте в эксплуатацию, и забудем уже эту проблему.

Как я знаю, ситуация находится на завершающей стадии в судах. Спрогнозировать, сколько времени этот процесс будет продолжаться, трудно. Вопрос только во времени. К сожалению, это все не так просто, но по этому дому мы — на завершающей стадии.

О декоммунизации и дерусификации

— Еще одна тема, порой приобретающая скандальные наслоения, — дерусификация/декоммунизация столицы. Довольны ли вы их темпами в Киеве?

— До полномасштабного вторжения Киевсовет на каждое решение имел сопротивление типа: "Не трогайте Пушкина!", "А что вам сделал Ватутин?!". Раздавалось еще очень много вопросов от разных сред, все ставили палки в колеса, однако сейчас имеем кардинально противоположную ситуацию.

Мы не хотим иметь в столице памятники, площади, улицы или станции метро, несущие нарративы российской федерации/российской империи. В Украине достаточно наших героев, у нас огромная история, и современных героев. Поэтому у нас нет проблем с выбором.

"Все ставили палки в колеса, но сейчас имеем кардинально противоположную ситуацию"

Мы видим, когда в приложении "Киев Цифровой" проходит голосование по переименованию улиц, то примерно полмиллиона человек принимают участие в таком опросе. (Раньше речь шла о нескольких тысячах.) Те, кто говорит, что это никому неинтересно или не в повестке дня — лукавят.

Ты должен иметь электронную подпись или BankID, должен потратить свое время, чтобы понять, за что голосуешь. Это происходит сознательно, и это тоже инструмент демократии.

Я был бы доволен темпом декоммунизации, если бы она завершилась сейчас.

*О вероятности запрета УПЦ МП в Киеве, перспективах новых коалиций в Киевсовете, давлении Банковой — читайте во второй части интервью во вторник утром, 12 сентября.