Второму сроку быть? Зачем Зеленскому выборы во время войны и насколько легитимными будут их результаты

Сегодня организовать избирательный процесс без нарушения конституционных прав граждан почти невозможно

Владимир Зеленский все же решился заявить о своих амбициях на второй президентский срок. Произошло это в разговоре с португальскими журналистами. "В 2024 году, если будет продолжаться война, и если выборы будут проходить, я никогда в своей жизни не брошу свое государство. Потому что я являюсь гарантом Конституции, и я ее защищаю в любом случае", – ответил политик на вопрос RTP о своем баллотировании в будущем.

Ранее действующая власть исключала возможность проведения выборов до отмены военного положения, ссылаясь на нормы Конституции. Более того, когда отдельные западные политики высказывались о необходимости соблюдения сроков перезагрузки власти, в правительстве реагировали достаточно жестко. Теперь же Владимир Зеленский предполагает проведение голосования при определенных условиях, а ЦИК вдруг заказывает тендер на закупку серверного оборудования для налаживания работы реестра избирателей на сумму 3,3 млн. гривен.

Можно ли провести выборы во время полномасштабной войны без нарушений конституционных прав избирателей и какими будут их результаты, "Телеграф" спрашивал у экспертов в области права и политических технологий.

Сомнительная нелегитимность

Отвечая на вопрос журналистов о вероятности проведения выборов в Украине в 2024 году, Владимир Зеленский заявил, что не боится голосования, ведь "имеет большое уважение к народу". При этом президент отметил, что выборы во время действия военного положения возможны только при следующих условиях:

проведение голосования на всех территориях Украины, в том числе среди военных на фронте;

привлечение международных наблюдателей;

возможность участия в выборах украинцев, находящихся за границей;

гарантии безопасности для избирателей во время голосования;

финансирование выборов не из оборонного бюджета.

Если данные требования будут носить устойчивый характер, перезагрузка власти в Украине, вероятно, не произойдет до полного завершения или хотя бы приостановки войны. Последний вариант мог бы разрешить проведение выборов, ведь боевые действия в нашей стране продолжаются уже более 9 лет, и до полномасштабного вторжения это не мешало процессу переизбрания президента и парламента, говорит экс-замглавы ЦИК, эксперт по конституционному праву Андрей Магера.

По словам юриста, пока в Украине действует военное положение, ограничение конституционных прав и свобод является вполне естественным и объективным явлением. Украинцы уже столкнулись с ограничением права на свободу передвижения и свободного выбора места жительства, а также права на свободу мысли и слова и мирных собраний.

"Аналогично не могут быть гарантированы принципы избирательного права, указанные в статье 71 Конституции: принцип всеобщего избирательного права, принцип равного избирательного права, принцип свободных выборов и т.д. Если хотя бы один из них не соблюдается, процесс нельзя назвать избирательным. То есть, чисто технически они могут провести выборы, но их легитимность будет под большим вопросом, ведь смена власти должна реализовываться только конституционным способом", — объясняет эксперт в комментарии "Телеграфу".

Единственным способом, которым можно было бы нейтрализовать почти все недостатки избирательного процесса во время войны, считается электронное голосование. Таким образом, воспользоваться правом волеизъявления смогут все граждане Украины, независимо от их места нахождения. Кроме того, решается проблема безопасности, ведь избирательных участков со скоплением народа не будет.

Впрочем, данный формат выборов выглядит оптимальным только на бумаге, говорит Андрей Магера. В частности, он не может гарантировать конституционный принцип секретности голосования и свободных выборов. Во время электронного голосования или голосования по почте невозможно проконтролировать отсутствие давления на избирателя, а его решение не может быть защищено от чужих глаз.

"Кроме того, в разговорах об участии военных в выборах речь идет почему-то только об их праве на волеизъявление. На самом же деле, как и все остальные граждане Украины, они должны иметь право баллотироваться, что во время контрактной службы в армии становится невозможным. Совокупность всех этих факторов превратит выборы в имитацию, результаты которой, скорее всего, будут признаны нелегитимными", – отмечает эксперт.

Мораторий на критику власти снят?

Если выборы все же будут назначены на 2024 год, в ближайшее время в Украине должна начаться предвыборная кампания. До полномасштабной войны в этой гонке кандидаты использовали все возможные средства — от презентации собственных достижений и намерений до жестких (а иногда и откровенно грязных) информационных кампаний против действующей власти.

Большая война ввела негласный мораторий на критику правительства, ведь любое расшатывание положения первых лиц государства могло сыграть на руку врагу. Даже самые ярые политические враги команды Владимира Зеленского приняли эти правила игры и до сих пор воздерживались от критики, однако с началом предвыборной кампании ситуация может круто измениться – каждый будет бороться за собственное политическое будущее.

Впрочем, по словам политического аналитика Алексея Буряченко, волноваться по этому поводу не стоит – действующую власть будут обвинять только в тех недоработках, о которых всем известно и сейчас, ведь эти проблемы являются "вечнозелеными" и тянутся с довоенных времен.

"Для кого будет секретом, что украинские суды нуждаются в системных реформах или даже полной перезагрузке? Разве будет открытием, что наша система госучреждений нуждается в улучшении качества работы и искоренении коррупции? Именно на этих проблемах будут педалировать кандидаты на выборах. Более того, и действующая власть в своей кампании будет говорить о тех же проблемах, потому что они беспокоят общество", – объясняет эксперт в комментарии "Телеграфу".

Если в обществе будет запрос на проведение выборов, а ситуация с безопасностью позволит организовать голосование без рисков для граждан, выборы должны быть проведены, считает Алексей Буряченко. По словам эксперта, важную роль в этом вопросе играет то, что в следующем году президентские выборы пройдут в россии. Победа путина неизбежна и, несмотря на зашкаливающий уровень фальсификаций в ходе голосования, пролонгация его президентства будет объявлена легитимной. Если же в Украине в это время будут игнорировать принципы сменности власти, рф обязательно использует это как повод для манипуляций во время переговорных треков, говорит эксперт.

Кто, если не Зеленский?

Победа Владимира Зеленского и его команды на президентских и парламентских выборах 2019 года сопровождалась рекордной поддержкой со стороны населения. Во втором туре Зеленский получил голоса более 73% избирателей, а партия "Слуга народа" образовала "зеленое" монобольшинство в парламенте, периодически поддерживаемое ситуативными коалиционерами других цветов политического спектра.

За четыре года рейтинг правящих политических сил неоднократно снижался и восстанавливал позиции, однако роль верховного главнокомандующего в полномасштабной войне все же закрепила за президентом абсолютное политическое лидерство.

Так, по результатам опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 22 февраля по 1 марта 2023 года, Владимиру Зеленскому доверяли 85% респондентов, советнику ОП Михаилу Подоляку — 59,5%, секретарю СНБО Алексею Данилову — 55%. Денису Шмыгалю – 52%.

Одному из вероятных кандидатов в президенты — Сергею Притуле — доверяют 65% опрошенных, а вот главный соперник Зеленского на прошлых выборах, 5-й президент Украины Петр Порошенко, попал в тройку политиков, которым украинцы не доверяют. В антирейтинге лидирует Юрий Бойко (82%), Юлия Тимошенко (76%), Петр Порошенко (65%) и Алексей Арестович (59%).

Высокий уровень доверия действующему президенту фиксирует и Киевский международный институт социологии. По результатам опросов, проведенных с 26 мая по 5 июня 2023 года, 86% респондентов считают, что Владимир Зеленский способен эффективно выполнять обязанности верховного главнокомандующего и организовывать оборону страны. В условиях войны такие показатели, вероятно, можно рассматривать как фактический политический рейтинг политика среди избирателей.

Учитывая, что все вероятные претенденты на пост главы государства попали в опалу, а у Сергея Притулы, несмотря на доверие со стороны населения, нет достаточного политического опыта и вряд ли он получит поддержку в стремлении стать верховным главнокомандующим, второй срок Владимиру Зеленскому, скорее всего, уже обеспечен. Разумеется, если за следующие полгода в политической ситуации в стране не произойдет кардинальных изменений, а ситуация на фронте не будет ухудшаться.

По словам политтехнолога Алексея Голобуцкого, президентство Владимира Зеленского является не самым плохим вариантом для Украины, ведь за полтора года войны он заручился мощным международным авторитетом и продемонстрировал сильную политическую волю в вопросах войны.

"Он станет президентом во второй раз, другие варианты почти невозможны. Вероятно, победа будет одержана уже в первом туре. Другое дело, что это не решит существующих проблем, которые через год-два станут еще больше. Как и когда бы не завершилась война, второй срок будет для Зеленского гораздо сложнее первого. Возможно, более полезным для Украины он был бы в международной политике, но отказываться от президентства никто не станет", — говорит эксперт в комментарии "Телеграфу".

Несмотря на то, что участие в выборах необходимо политикам для поддержки "спортивной формы", подготовиться к кампаниям как следует не успеет никто, ведь решение о проведении выборов будет объявлено в последний момент, уверен Алексей Голобуцкий.

Сейчас в Украине есть только два политика, имеющих не только собственные средства, но и мощный медиа ресурс, чтобы формировать общественное мнение — Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Однако шансы последнего на победу в выборах-2024 ниже, чем были в 2019-м. Повысить их можно было бы, отказавшись от своих политических амбиций и начав продвижение нового лица, говорит политтехнолог.

"Кто еще может составить конкуренцию Зеленскому? Тимошенко технически может баллотироваться, но результата не будет. Сергей Притула со средствами Томаша Фиалы, скорее всего, будет "топтаться" на поле Порошенко. Возможно, за это время появится кандидат от военных и изменит ситуацию, но в настоящее время реальной опасности для Зеленского не представляет никто", – отмечает Алексей Голобуцкий.

Выборы, которые станут скорее референдумом доверия к действующему президенту, имеет смысл проводить исключительно в связке с парламентскими и местными, уверен политолог. В противном случае они не изменят политический ландшафт в стране.