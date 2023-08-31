Пойдет ли Зеленский на второй срок, если выборы будут в 2024-м? Президент ответил

Зеленский озвучил четыре требования к проведению выборов во время войны

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопрос журналиста о том, хочет ли баллотироваться на пост повторно, если в 2024 году все таки пройдут выборы. Глава государства подчеркнул, что не сможет бросить страну в тяжелое время.

Об этом он сказал в интервью португальскому изданию RTP. Президент добавил, что не боится выборов, так как у него "большое уважение к народу".

Зеленский напомнил, что он пришел в политику из народа, благодаря чему его поддержала большая часть населения. Сейчас он готов встретиться с любым, кто захочет изменить законодательство, чтобы разрешить проведение голосования во время войны. При этом он не дал прямого ответа на вопрос, будет ли второй раз выдвигать свою кандидатуру.

"Я думаю, что мировая демократия нас поддержит. Я не бросаю свою страну", — сказал Владимир Зеленский.

Президент добавил, что есть четыре требования к проведению выборов, которые должны быть соблюдены даже в условиях войны. Первое — выборы должны пройти на всех территориях Украины, в том числе и на передовой в окопах, чтобы военные могли отдать свой голос. Второе требование — это международные наблюдатели, чтобы обеспечить законность выборов.

"Выборы должны быть демократическими, прозрачными, как это произошло, когда меня избрали президентом", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Третье требование заключается в том, что должны проголосовать и украинцы, которые выехали из страны из-за войны. А четвертое — нужны гарантии безопасности во время проведения голосования, российские войска не должны в этот период бомбить украинские города. Кроме того, нужно найти средства, чтобы профинансировать проведение выборов, но выделять на это деньги из бюджета, которые заложены на оборону или вооружение, Украина не будет.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, по закону выборы президента в Украине должны пройти в 2024 году, однако они невозможны во время военного положения. В то же время, разговоры о проведении выборов ведутся как украинскими представителями власти, так и западными политиками.