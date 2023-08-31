Чи піде Зеленський на другий термін, якщо вибори будуть у 2024-му? Президент відповів

Зеленський озвучив чотири вимоги до проведення виборів під час війни

Президент України Володимир Зеленський відповів на запитання журналіста, чи хоче балотуватися на посаду повторно, якщо у 2024 році все ж таки відбудуться вибори. Глава держави наголосив, що не зможе кинути країну у важчий час.

Про це він сказав в інтерв’ю португальському виданню RTP. Президент додав, що не боїться виборів, оскільки має "велику повагу до народу".

Зеленський нагадав, що він прийшов у політику з народу, завдяки чому його підтримала більшість населення. Наразі він готовий зустрітися з будь-ким, хто захоче змінити законодавство, щоб дозволити проведення голосування під час війни. При цьому він не дав прямої відповіді на запитання, чи вдруге висуватиме свою кандидатуру.

"Я думаю, що світова демократія нас підтримає. Я не кидаю своєї країни", — сказав Володимир Зеленський.

Президент додав, що є чотири вимоги до проведення виборів, які мають бути дотримані навіть за умов війни. Перше — вибори мають відбутися на всіх територіях України, у тому числі й на передовій в окопах, щоб військові могли віддати свій голос. Друга вимога – це міжнародні спостерігачі, щоб забезпечити законність виборів.

"Вибори мають бути демократичними, прозорими, як це сталося, коли мене обрали президентом", — наголосив Володимир Зеленський.

Третя вимога полягає у тому, що мають проголосувати й українці, які виїхали із країни через війну. А четверте — потрібні гарантії безпеки під час голосування, російські війська не повинні в цей період бомбардувати українські міста. Крім того, потрібно знайти кошти, щоб профінансувати проведення виборів, але виділяти на це гроші з бюджету, закладених на оборону чи озброєння, Україна не буде.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що за законом вибори президента в Україні мають відбутися у 2024 році, проте вони неможливі під час воєнного стану. Водночас розмови про проведення виборів ведуться як українськими представниками влади, так і західними політиками.