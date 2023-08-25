Сенатор США хочет выборов во время войны: Данилов рассказал, будет ли Украина прислушиваться

Выборы в Украине возможны уже после войны

Секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал возможность выборов во время войны. По его мнению, делать это во время войны не стоит.

Об этом он заявил во время интервью изданию "Радио свобода", комментируя заявление сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм. Данилов добавил, что "выборы — это про справедливость".

Для справки: 24 августа во время визита в Киев по случаю Дня Независимости Украины сенатор Линдси Грэм заявил, что в Украине даже несмотря на войну должны состояться выборы.

"Мое сегодняшнее послание президенту: я поражен тем, что сделали вы и ваша страна, мужчины и женщины. Мы продолжим бороться, чтобы вам приходилось оружие, чтобы вы могли выиграть войну, которую мы не можем позволить себе проиграть. Но тоже вы должны делать два дела одновременно. В следующем году в Украине должны пройти выборы", – сказал он.

Так, по мнению Данилова выборы в Украине возможны уже после войны.

"Государство должно обеспечить голосование всех без исключения граждан, имеющих на это право. А во время войны это сделать очень трудно. Поэтому мы будем действовать по закону нашей страны, по нашей Конституции и будем определять, когда нам проводить выборы, согласно нашему законодательству, а не по желанию тех или иных наших партнеров, которые считают, что мы можем нарушать наши законы. Нет, мы нарушать законы не можем", — говорит он.

Напомним, ранее мы писали о том, что во власти назвали основные проблемы проведения выборов в Украине.