"Мы сразу проиграем": Данилов сказал, чего никак нельзя делать Украине

К проведению выборов Украину склоняют западные партнеры

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что проведение выборов во время войны грозит Украине проигрышем. Он считает, что в сегодняшних реалиях нашей страны выборы были бы крайне проблематичным решением.

Об этом Данилов говорил в эфире 1+1. По его мнению, на проведении выборов в Украине во время войны настаивают те, кто не понимает всех обстоятельств.

"Я могу сказать: как только агитаторы зайдут в окопы — мы проигрываем. Не может агитация быть в окопах, а наши люди находятся в окопах. А задача государства достаточно проста — обеспечить голосование каждого и каждого… Люди, которые за рубежом…", – объяснил свою позицию глава СНБО.

Он добавил, что голоса о необходимости проведения выборов сейчас звучат со стороны тех, кто находится в другой реальности. Тогда как Украина живет в состоянии полномасштабной войны со всеми вытекающими последствиями.

"Людям, которые начинают давать советы, нужно понимать, что нужно жить в наших реалиях, а не в реалиях, где все хорошо, нет взрывов", – подчеркнул Данилов.

Как ранее рассказывал "Телеграф", глава СНБО уже не впервые озвучивает такую позицию. На днях он пояснял, что проведение выборов в Украине в условиях полномасштабной войны и военного положения может привести к дестабилизации в стране. Этим в свою очередь сразу же воспользуются российские оккупанты.