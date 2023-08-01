"Слуги" использовали военное положение для политических целей, а их обнулили: Дмитрий Белоцерковец о скандале в Киеве

Сопредседатель фракции УДАР в Киевраде рассказал об интригах Банковой, давлении на Кличко, ошибках с убежищами и деоккупации Крыма

В Киеве отгремели громкие скандалы вокруг укрытий и злоупотреблений с использованием бюджетных средств во время войны. Хоть и с опозданием, Офис президента отреагировал на ситуацию. Однако слухи о смещении Виталия Кличко с поста мэра продолжают ходить, а глава партии "Слуга народа" Елены Шуляк продолжает лоббировать интересы застройщиков.

На эти и другие темы "Телеграф" разговаривал с Дмитрием Белоцерковцем, сопредседателем фракции УДАР в Киевраде — близким соратником мэра столицы.

*Как Офис президента готовится к выборам, зачем на Банковой отнимают у Виталия Кличко портфель с полномочиями и какие скрытые мотивы ОП — читайте в первой части интервью.

Об укрытиях

— Какая судьба укрытий в городе? Недавно Киеврада выделила дополнительно 750 млн гривен, потом увеличила "военный бюджет" до 5 млрд грн. Как дальше двигается процесс? Эти средства физически уже поступили в районы, ими начали распоряжаться, обустраивать и ремонтировать на местах объекты защиты?

— К сожалению, мы видим, как работают районные госадминистрации (РГА). Их главы, напомню, находятся в президентской вертикали. И зависят не от киевлян, а четко — от Офиса президент. На фоне всего происходящего Киеврада создала соответствующую временную контрольную комиссию (ВКК), которая как раз и занимается укрытиями. Возглавляет ее Леонид Емец. Я тоже вхожу в эту ВКК. Увы, я вижу, что РГА крайне неэффективно используют средства, которые им выделяют из городского бюджета.

Мы это видели на примере барабанов и овощерезок. Еще была попытка купить рации за большие деньги на уровне Днепровской РГА. Кроме того, мы видим очень медленное освоение финансов на укрытия, выделяемые из городской казны.

Белоцерковец: "Слуги" гоняются сами за собой"

В этой связи цель временной комиссии — пересмотреть эффективность делегированных полномочий от Киеврады райадминистрациям. Вижу, что будут рекомендации со стороны ВКК (это мое личное мнение на данный час) по поводу того, что переданные полномочия исполняются неэффективно. И что будет инициатива городского совета, чтобы забрать эти полномочия на уровень города.

— Считаете ли справедливым решение об отставке глав РГА? Какую еще ответственность, кроме политической, они должны еще понести?

— Ну, убрали у нас четырех председателей РГА, так это же "слуги" гоняются сами за собой. Могу говорить так, поскольку думаю, они наконец юридически поняли, что ответственными за укрытия в районе являются РГА и Киевская городская военная администрация (КГВА), которым делегированы все возможные полномочия (исходя из норм закона о военных администрациях и указа президента). Там четко прописано, что гражданская защита — в первую очередь вопрос КГВА.

Поэтому спрашивать с Киеврады по поводу эффективности работы по укрытиям следовало бы тогда, когда киевлянам вернут местное самоуправление, когда будет упразднена КГВА и полномочия вернутся КГГА.

— Что вы имеете в виду, говоря "юридически поняли"?

— Сначала их заставили снять постановочное видео обращения против мэра, а потом просто "обнулили". Например, глава Деснянской РГА возглавил глав районов в срежиссированном "слугами" ролике, а чуть позже его уволили (смеется).

К сожалению, это все политические сценарии, которые используют во время войны нашей страны за независимость. Такая борьба сейчас крайне неуместна со стороны "слуг народа", они просто используют военное положение для достижения своих политических целей.

РГА на сегодня парализованы и неэффективны. Киеврада создала комиссию по проверке работы РГА над укрытиями, на ней мы видим неэффективную работу.

А что дальше? В этом "слуги" опять обвинят мэра? Или уволят еще парочку использованных глав районов? А может, далее они попробуют использовать юридический механизм двух выговоров – чтобы снять действующего мэра с должности главы КГГА, противореча Конституции?

Киеврада готова максимально быстро и эффективно увеличивать возможность финансирования ремонтов укрытий, но городской совет должен быть уверен в эффективности использования этих средств и отсутствии коррупционных рисков, или глупостей со стороны центральной вертикали власти типа барабанов и овощерезок.

О ревизии Камышина, Киме и Шуляк

— Еще всплыла интересная деталь — проверку столичных укрытий осуществлял министр стратегпрома Александр Камышин, но по полномочиям это же не совсем его профиль. Почему именно он?

— Думаю, никто другой не захотел, поскольку это элемент политической составляющей. Тут был политический заказ "сходить", что-то пробовать. Они искали картинку, а не углубились в суть проблемы, и кто в этом ответственен.

А Камышин – это новый министр, его им не жалко, он должен выполнять все политические прихоти своего руководства. Думаю, в этом случае было прямое политическое задание. И он, если не ошибаюсь, сам говорил, что выполняет задание конкретного человека.

— А Виталий Ким, по вашему мнению, не захотел или не смог прийти в Киев и сесть в кресло главы КГВА/КГГА?

— Зачем комментировать слухи?! Мы же все понимаем, что эти вбросы формулируют сами "слуги народа", чтобы вызвать какие-либо эмоции. Надо обсуждать реальные действия. А они довольно негативные для местного самоуправления. Точно также я вам хочу напомнить, что г-жа Шуляк, которая является главой партии "Слуга народа", всю страну активно убеждала в том, что проголосованный градостроительный закон №5655 (о полномочиях, которые по факту отнимали у местного самоуправления по контролю застройки с возможностью запуска частных ГИАМов, частных ГАСКов) якобы является прогрессивным.

"Шуляк своим лоббизмом углубляет конфликт киевлян с застройщиками"

Эта инициатива говорила о том, что застройщики могут собраться и купить свой ГАСК (Государственную архитектурно-строительную инспекцию, — Авт.). То есть, де-факто, могли бы сами себя проверять…

— В Киеве точечно вспыхивают строительные скандалы. Не является ли давление на местную власть попыткой Банковой завести в Киев застройщиков, приближенных к центральной власти?

— Чтобы понимать такие маркеры, необходимо владеть реальной информацией в центре. Могу сказать одно, глава партии "Слуга народа" – потомственная застройщица. И она уже успела влипнуть в один из скандалов лично. "Квіти України" – это скандальное строительство, которое связано с Шуляк, она в открытую в Киевраде лоббировала эту стройку.

Именно поэтому "слуги" и приняли законопроект №5655, против которого выступила наша команда и наши европейские партнеры в своей официальной резолюции, указав на то, что не рекомендуют президенту подписывать этот законопроект.

Но это не помешало Елене Шуляк продолжать ездить по стране и заниматься лоббированием данного законопроекта со своими структурами, тем самым подставляя президента. Потому что она является фактически руководителем президентской партии.

Она своим лоббизмом углубляет конфликт киевлян с застройщиками.

Еще о строительных скандалах в Киеве

— То есть, ситуация безнадежная с хаотичной застройкой Киева?

— Все началось в период Александра Омельченко. Застройщики имели более-менее положительный имидж, их преимущественно воспринимали как инвесторов, которые вкладывают деньги в строительство. Они давали большое количество рабочих мест, покупали материалы, стимулировали производство стройматериалов, строительство дополнительных заводов, создание еще новых рабочих мест и так далее.

В период власти Леонида Черновецкого мы увидели большое количество строительных скандалов. Потому что была пройдена тонкая грань между восприятием киевлянами необходимости строительных изменений в столице и строительным беспределом власти Черновецкого, которая очень часто переходила эти красные линии, и юридически тоже.

Потому что строительный беспредел был, и мы неоднократно видели, как незаконно выдавали землю в скандальных местах, в незаконных локациях, противореча Генеральному плану и т.д.

С 2014 года, после Революции Достоинства, я могу сказать, что подавляющее большинство скандалов на стройках связаны с землей, выданной в период 2003-2012 гг.

— В том числе и скандальный "дом-монстр" на Подоле?

— Конечно, да. Этот проект был начат еще в период регионалов и Черновецкого, но здесь проблема не земли или документов. В этой ситуации другой трабл — застройщик незаконно начал строить дополнительные этажи, не указанные в документах.

В судах это противостояние идет довольно давно. Окончательного решения нет. В первой инстанции побеждал город, в апелляции почему-то — застройщик, потом Верховный суд вернул все в первую инстанцию, и это противостояние идет активно. Однако город не отступит, ведь это исторический Подол, и там здания такой высотности не может быть. Потому-то в народе и дали этому объекту название "монстр на Подоле".

О Крыме после деоккупации

— В заключение хотим спросить вас как крымчанина, какой должна быть гуманитарная политика Украины после деоккупации Крыма в отношении коллаборантов, в отношении местных жителей и понаехавших после 2014 года россиян?

— Украина должна уже сейчас официально заявить населению оккупированного Крыма и Севастополя, кто именно потенциально может нести уголовную или иную ответственность за свою деятельность в украинском регионе. Это откроет новые потенциальные возможности для деоккупации уже сейчас.

Во-первых, речь должна идти о компаниях, которые работают на военно-промышленный комплекс россии. И Украина, по-хорошему, должна уже сейчас заявить, что эти предприятия подпадут под санкции по полной ответственности.

Во-вторых, компании, которые занимались рейдерством украинских фирм, зарегистрированных в Крыму и Севастополе, тоже должны подпасть под санкции.

Следующий актуальный вопрос: "Что делать с понаехавшими россиянами?" Например, в Севастополе население до оккупации было на уровне 360 тысяч человек. Сейчас, по подсчетам некоторых экспертов, превысило 500 тысяч. Задача актуальная, что сделать с теми, кто приехал незаконно в Севастополь и в Крым, на которую должно давать ответ украинское государство.

"В Крыму и Севастополе есть проукраинское население"

Уверен, что подавляющее большинство россиян уедут из региона сразу, как только он будет взят нашей страной под контроль.

Следующий довольно важный фактор — что делать с проукраинским населением Крыма и Севастополя (мы же не должны стимулировать, чтобы все украинцы уезжали из Севастополя и АРК).

В то же время мы должны понимать, что в Крыму и Севастополе есть проукраинское население, которое не смогло выехать в период 2014-2023 годов. Например, по семейным обстоятельствам (из-за бабушки, дедушки, родителей, возможно, финансов).

Есть большое количество людей, в том числе и наших активистов, которые работали в моей команде, они действительно остались там. Но они остались там, потому что не смогли приехать на материковую Украину, а не потому, что "предатели".