"Слуги" використали воєнний стан для політичних цілей, а їх обнулили: Дмитро Білоцерковець про скандал у Києві

Співголова фракції УДАР у Київраді розповів про інтриги Банкової, тиск на Кличка, помилки з укриттями та деокупацію Криму

У Києві відгриміли гучні скандали навколо укриттів та зловживань із використанням бюджетних коштів під час війни. Хоч і із запізненням, Офіс президента відреагував на ситуацію. Однак чутки про усунення Віталія Кличка з посади мера продовжують ходити, а голова партії "Слуга народу" Олени Шуляк продовжує лобіювати інтереси забудовників.

На ці та інші теми "Телеграф" розмовляв із Дмитром Білоцерковцем, співголовою фракції УДАР у Київраді — близьким соратником мера столиці.

*Як Офіс президента готується до виборів, навіщо на Банковій забирають у Віталія Кличка портфель із повноваженнями і які приховані мотиви ОП — читайте в першій частині інтерв’ю.

Про укриття

— Яка доля укриттів у місті? Нещодавно Київрада виділила додатково 750 млн гривень, потім збільшила "військовий бюджет" до 5 млрд грн. Як далі рухається процес? Ці кошти фізично вже надійшли до районів, ними почали розпоряджатися, облаштовувати та ремонтувати на місцях об’єкти захисту?

— На жаль, бачимо, як працюють районні держадміністрації (РДА). Їхні очільники, нагадаю, перебувають у президентській вертикалі. І залежать не від киян, а чітко від Офісу президента. На тлі всього, що відбувається, Київрада створила відповідну тимчасову контрольну комісію (ТКК), яка якраз і займається укриттями. Очолює її Леонід Ємець. Я теж входжу до цієї ТКК. На жаль, я бачу, що РДА вкрай неефективно використовують кошти, які виділяють з міського бюджету.

Ми це бачили на прикладі барабанів та овочерізок. Ще була спроба придбати рації за великі гроші на рівні Дніпровської РДА. Крім того, ми бачимо дуже повільне освоєння фінансів на укриття, що виділяються з міського кошторису.

Білоцерковець: "Слуги" ганяються самі за собою"

У цьому мета тимчасової комісії — переглянути ефективність делегованих повноважень від Київради райадміністраціям. Бачу, що будуть рекомендації з боку ТКК (це моя особиста думка на даний час) з приводу того, що передані повноваження виконуються неефективно. І що буде ініціатива міської ради, щоб забрати ці повноваження на рівень міста.

— Чи вважаєте за справедливе рішення про відставку голів РДА? Яку ще відповідальність, окрім політичної, вони мають понести?

— Ну, прибрали у нас чотирьох голів РДА, то це ж "слуги" ганяються самі за собою. Можу говорити так, оскільки думаю, вони нарешті юридично зрозуміли, що відповідальними за укриття в районі є РДА та Київська міська військова адміністрація (КМВА), яким делеговано всі можливі повноваження (виходячи із норм закону про військові адміністрації та указу президента). Там чітко прописано, що цивільний захист – насамперед питання КМВА.

Тому питати з Київради з приводу ефективності роботи з укриттям слід було б тоді, коли киянам повернуть місцеве самоврядування, коли скасують КМВА та повноваження повернуться до КМДА.

— Що ви маєте на увазі, кажучи "юридично зрозуміли"?

— Спочатку їх змусили зняти постановочне відео звернення проти мера, а потім просто "обнулили". Наприклад, керівник Деснянської РДА очолив голів районів у зрежисованому "слугами" ролику, а трохи пізніше його звільнили (сміється).

На жаль, це все політичні сценарії, які використовують під час війни нашої країни за незалежність. Така боротьба зараз вкрай недоречна з боку "слуг народу", вони просто використовують воєнний стан для досягнення своїх політичних цілей.

РДА на сьогодні паралізовані та неефективні. Київрада створила комісію з перевірки роботи РДА над укриттями, на ній ми бачимо неефективну роботу.

А що далі? У цьому "слуги" знову звинуватять мера? Чи звільнять ще кілька використаних голів районів? А може, далі вони спробують використати юридичний механізм двох доган – щоб зняти чинного мера з посади голови КМДА, суперечачи Конституції?

Київрада готова максимально швидко та ефективно збільшувати можливість фінансування ремонтів укриттів, але міська рада має бути впевнена в ефективності використання цих коштів та відсутності корупційних ризиків, або дурниць з боку центральної вертикалі влади типу барабанів та овочерізок.

Про ревізію Камишіна, Кіма та Шуляк

— Ще випливла цікава деталь — перевірку столичних укриттів здійснював міністр стратегпрому Олександр Камишін, але за повноваженнями це не зовсім його профіль. Чому саме він?

— Думаю, ніхто інший не захотів, бо це є елемент політичної складової. Тут було політичне замовлення "сходити", щось пробувати. Вони шукали картинку, а не заглибилися в суть проблеми, і хто відповідальний у цьому.

А Камишін – це новий міністр, його їм не шкода, він має виконувати всі політичні забаганки свого керівництва. Думаю, у цьому випадку було пряме політичне завдання. І він, якщо не помиляюся, сам казав, що виконує завдання конкретної людини.

— А Віталій Кім, на вашу думку, не захотів чи не зміг прийти до Києва та сісти у крісло голови КМВА/КМДА?

— Навіщо коментувати чутки? Ми ж всі розуміємо, що ці вкидання формулюють самі "слуги народу", щоб викликати якісь емоції. Потрібно обговорювати реальні дії. А вони є досить негативними для місцевого самоврядування. Так само я вам хочу нагадати, що пані Шуляк, яка є головою партії "Слуга народу", всю країну активно переконувала в тому, що проголосований містобудівний закон №5655 (про повноваження, які за фактом забирали у місцевого самоврядування з контролю забудови та із можливістю запуску приватних ДІАМів, приватних ДАБІв) нібито є прогресивним.

"Шуляк своїм лобізмом поглиблює конфлікт киян із забудовниками"

Ця ініціатива говорила про те, що забудовники можуть зібратися та купити свою ДАБІ (Державну архітектурно-будівельну інспекцію, — Авт.). Тобто де-факто могли б самі себе перевіряти.

— У Києві точково спалахують будівельні скандали. Чи не є тиск на місцеву владу спробою Банкової завести до Києва забудовників, наближених до центральної влади?

— Щоб розуміти такі маркери, потрібно мати реальну інформацію в центрі. Можу сказати одне, голова партії "Слуга народу" – спадкова забудовниця. І вона вже встигла влипнути особисто в один із скандалів. "Квіти України" – це скандальне будівництво, яке пов’язане з Шуляк, вона відкрито у Київраді лобіювала це будівництво.

Саме тому "слуги" і ухвалили законопроект №5655, проти якого виступила наша команда та наші європейські партнери у своїй офіційній резолюції, вказавши на те, що не рекомендують президенту підписувати цей документ.

Але це не завадило Олені Шуляк продовжувати їздити країною і займатися лобіюванням даного законопроєкту зі своїми структурами, тим самим підставляючи президента. Тому що вона фактично є керівником президентської партії.

Вона своїм лобізмом поглиблює конфлікт киян із забудовниками.

Ще про будівельні скандали у Києві

— Тобто ситуація безнадійна із хаотичною забудовою Києва?

— Все почалося в період Олександра Омельченка. Забудовники мали більш-менш позитивний імідж, їх переважно сприймали як інвесторів, які вкладають гроші у будівництво. Вони давали велику кількість робочих місць, купували матеріали, стимулювали виробництво будматеріалів, будівництво додаткових заводів, створення нових робочих місць тощо.

У період влади Леоніда Черновецького ми побачили велику кількість будівельних скандалів. Тому що було пройдено тонку межу між сприйняттям киянами необхідності будівельних змін у столиці та будівельним свавіллям влади Черновецького, яка дуже часто переходила ці червоні лінії, і юридично також.

Тому що будівельне свавілля було, і ми неодноразово бачили, як незаконно видавали землю у скандальних місцях, у незаконних локаціях, суперечачи Генеральному плану тощо.

З 2014 року, після Революції Гідності, я можу сказати, що переважна більшість скандалів на будівництвах пов’язана із землею, виданою в період 2003-2012 рр.

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— У тому числі і скандальний "будинок-монстр" на Подолі?

— Звісно так. Цей проєкт розпочали ще в період регіоналів та Черновецького, але тут проблема не землі чи документів. У цій ситуації інший трабл — забудовник незаконно почав будувати додаткові поверхи, які не вказані в документах.

У судах це протистояння триває досить давно. Остаточного рішення немає. У першій інстанції перемагало місто, в апеляції — чомусь забудовник, потім Верховний суд повернув усе до першої інстанції, і це протистояння триває активно. Однак місто не відступить, адже це історичний Поділ, і там будівлі такої висотності не може бути. Ось тому в народі і дали цьому об’єкту назву "монстр на Подолі".

Про Крим після деокупації

— Насамкінець хочемо запитати вас як кримчанина, якою має бути гуманітарна політика України після деокупації Криму щодо колаборантів, щодо місцевих жителів і росіян, які понаїхали після 2014 року?

— Україна має вже зараз офіційно заявити населенню окупованого Криму та Севастополя, хто саме потенційно може нести кримінальну чи іншу відповідальність за свою діяльність в українському регіоні. Це відкриє нові потенційні можливості для деокупації вже зараз.

По-перше, мова повинна йти про компанії, які працюють на військово-промисловий комплекс рф. І Україна, по-хорошому, має вже зараз заявити, що ці підприємства підпадуть під санкції щодо повної відповідальності.

По-друге, компанії, які займалися рейдерством українських фірм, зареєстрованих у Криму та Севастополі, теж мають підпасти під санкції.

Наступне актуальне питання: "Що робити з росіянами, що понаїхали?". Наприклад, у Севастополі населення до окупації було на рівні 360 тисяч осіб. Наразі, за підрахунками деяких експертів, воно перевищило 500 тисяч. Завдання актуальне, що зробити з тими, хто приїхав незаконно до Севастополя та Криму, — на яке має відповідати українська держава.

"В Криму та Севастополі є проукраїнське населення"

Впевнений, що переважна більшість росіян поїде з регіону відразу, як тільки його наша країна візьме під контроль.

Наступний досить важливий чинник — що робити з проукраїнським населенням Криму та Севастополя (ми ж не маємо стимулювати, щоб усі українці виїжджали із Севастополя та АРК).

Водночас ми маємо розуміти, що у Криму та Севастополі є проукраїнське населення, яке не змогло виїхати у період 2014-2023 років. Наприклад, за сімейними обставинами (через бабусю, дідуся, батьків, можливо фінансів).

Є велика кількість людей, у тому числі й наших активістів, які працювали у моїй команді, вони справді залишилися там. Але вони залишилися там, бо не змогли приїхати на материкову Україну, а не тому, що "зрадники".