Зеленський ветував виділення 600 млн грн музею Голодомору: як пояснив своє рішення

Рішення про виділення коштів підтримали 312 нардепів, однак у глави держави — інша думка

Президент України Володимир Зеленський ветував закон щодо додаткового виділення 570 мільйонів гривень на завершення будівництва Національного музею Голодомору. Мова йде про законопроєкт № 9437.

Про це ідеться в картці законопроєкту.

"Першочерговим завданням та обов’язком держави є належне забезпечення національної безпеки i оборони для відсічі збройній aгpeciï, насамперед потреб Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань в озброєнні, військовій та іншій техніці, продовольстві, речовому майні, інших матеріальних pecypcax", — сказано в пропозиції президента до закону.

На засіданні Верховної Ради депутати проголосували за надання додаткових коштів на завершення будівництва Національного музею Голодомору. Це рішення підтримали 312 нардепів. Ці гроші мали піти на добудову меморіального комплексу у столиці. При цьому деяких українців обурила така пропозиція, адже, на їхню думку, зараз необхідно направляти гроші лише на армію, адже витрачати бюджетні кошти таким чином недоречно під час війни.

Нагадаємо, Словенія приєдналася до переліку країн, які визнали Голодомор геноцидом українського народу.