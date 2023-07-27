Голова музею Голодомору через цькування подає до суду

Звернення до суду Леся Гасіджак називає своєю принциповою позицією, оскільки подібні історії відбуваються щодня

Виконувач обов’язків Генерального директора Національного музею Голодомору-геноциду Леся Гасіджак, яку захейтіли в соцмережі за зовнішність, має намір подавати до суду через образу честі та гідності.

Таку заяву вона зробила в ефірі Радіо Свобода.

"Готую офіційну заяву. Позов буде обов’язково. Це питання не в мені. Я спокійно до цього хейту поставилася. Це дуже смішна історія, і сумна з іншого боку. Я принципово буду подавати до суду, бо розумію, що такі історії трапляються кожного дня. Хейту піддається дуже багато жінок в Україні. І не лише через зовнішність. А просто через те, що вони є жінками на керівних посадах. Я вважаю, що це має бути повчальний кейс. Щоб він ніколи більше не повторився", – заявила очільниця музею.

Леся Гасіджак підкреслила, що це досить сумна історія, адже фахівці різних рівнів докладають зусиль, щоб змінити суспільство на краще. Однак роботи, на думку голови музею, чекає ще дуже багато.

"У нас йде війна. З війни повертаються захисниці та захисники без рук, без ніг. Потім ці люди терпітимуть хейт? Тому що вони негарні?", — сказала вона.

Зазначимо, що напередодні в мережі почалося справжнє цькування виконувача обов’язків директора музею Голодомору через її зовнішність та фігуру. Так, юрист Клим Братковський на своїй сторінці у Facebook заявив, що Гасиджак не може очолювати музей і виглядає як "якийсь знущання з пам’яті про Голодомор". У мережі розпочався скандал. Частина користувачів звинуватила юриста у бодішеймінгу та знущанні з принципу толерантності, а частина підтримала його позицію.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що авіакомпанія Wizz Air потрапила у великий скандал після відмови у перельоті українцю з ампутованою ногою. Чоловік плакав і кричав: "Як я потраплю додому?" Проте, ніхто на це не звернув уваги. Пізніше у МЗС України заявили, що українців ніколи не мав відношення до ЗСУ, а кінцівку втратив внаслідок аварії.