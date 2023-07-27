Глава музея Голодомора из-за травли подает в суд

Исполняющая обязанности Генерального директора Национального музея Голодомора-геноцида Леся Гасиджак, которую захейтили в соцсети за внешность, намерена подавать в суд из-за оскорбления чести и достоинства.

Такое заявление она сделала в эфире Радио Свобода.

"Готовлю официальное заявление. Иск будет обязательно. Это вопрос не во мне. Я спокойно к этому хейту отнеслась. Это очень смешная история и грустная с другой стороны. Я принципиально буду подавать в суд, потому что понимаю, что такие истории случаются каждый день. Хейту подвергается очень много женщин в Украине. И не только из-за внешности. А просто потому, что они женщины на руководящих должностях. Я считаю, что это должен быть обучающий кейс. Чтобы он никогда больше не повторился", – заявила глава музея.

Леся Гасиджак подчеркнула, что это довольно грустная история, ведь специалисты разных уровней прилагают усилия, чтобы изменить общество в лучшую сторону. Однако работы, по мнению главы музея, предстоит еще очень много.

"У нас идет война. С войны возвращаются защитницы и защитники без рук, без ног. Потом эти люди будут терпеть хейт? Потому что они некрасивы?", — сказала она.

Отметим, что кануне в сети началась настоящая травля исполняющую обязанности директора музея Голодомора из-за ее внешности и фигуры. Так, юрист Клим Братковский на своей странице в Facebook заявил, что Гасиджак не может возглавлять музей и выглядит как "какое-то издевательство над памятью о Голодоморе". В сети начался скандал. Часть пользователей обвинила юриста в бодишейминге и издевательстве над принципом толерантности, а часть поддержала его позицию.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что авиакомпания Wizz Air попала в крупный скандал после отказа в перелете украинцу с ампутированной ногой. Мужчина плакал и кричал: "Как я попаду домой?". Однако никто на это не обратил внимания. Позже в МИД Украины заявили, что украинцев никогда не имел отношения к ВСУ, а конечность потерял в результате аварии.