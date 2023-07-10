Скандал на борту: Wizz Air заставила сойти с самолета украинского ветерана с ампутированной ногой

Украинский военный, потерявший ногу на войне, не смог вернуться домой

Украинского ветерана с ампутированной ногой заставили покинуть рейс венгерской авиакомпании Wizz Air из Тель-Авива в Варшаву. Инцидент произошел в аэропорту Тель-Авива.

Об этом сообщает Nexta.

В сообщении отмечается, что украинский военный не мог сидеть на своем месте из-за протеза конечности.

"Он сказал, что потерял ногу на войне, и он летит домой в свою семью в Украину. Он плакал и кричал: "Как я попаду домой?" он показал стюардессе рюкзак, в котором были только подарки для родных, которые, пожалуй, давно его ждали" — пишет издание.

Также там рассказали, что парень простоял в углу этого самолета полтора часа. Впоследствии он упал и повредил руки. Экипаж судна заявил, что он вел себя неадекватно, и потому был вынужден покинуть рейс.

После инцидента на официальной странице авиакомпании сотрудники Wizz Air попытались объяснить ситуацию. Они извинились и отметили, что сожалеют об этом инциденте и расследуют его обстоятельства.

"Мы приносим извинения за вызванное недовольство по поводу ситуации с пассажиром на нашем недавнем рейсе из Тель-Авива в Варшаву. Безопасность является нашим приоритетом номер один, поэтому экипаж ответственен за то, чтобы все пассажиры были готовы к перелету или имели сопровождение для помощи", – говорится в сообщении.

В авиакомпании также добавили, что их работники обязаны отказывать пассажирам в посадке, если кто-то из них страдает определенными заболеваниями, которые могут нанести им вред во время путешествия.

"В этом случае это было тяжелое, но необходимое решение, принятое с учетом безопасности пассажира. Ему предоставили воду, и место, чтобы ожидать помощи персонала аэропорта", — подчеркнул перевозчик.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, как благодаря медикам раненые украинские герои получают второй шанс и, даже несмотря на тяжелые травмы, демонстрируют силу духа.