Скандал с Wizz Air и украинцем без ноги: появилось неожиданное продолжение

Несмотря на официальные извинения авиакомпании, в МИД считают, что права украинского гражданина были нарушены

В МИД уточнили, что украинец, которого сняли с самолета в аэропорту Тель-Авива, не служил в рядах ВСУ и не является ветераном. Однако он — украинский гражданин, и ведомство помогло ему вылететь в Европу.

Об этом сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко.

Он рассказал, что украинский консул в Израиле помог украинцу сесть на рейс в Европу, откуда он отправится к своим родным в Украину.

Консул в Израиле помог украинцу попасть на другой рейс в Европу

"Важная информация: наш гражданин никогда не служил в рядах ВСУ и не является ветераном. Инвалидность он получил в результате ДТП много лет назад. Но он украинский гражданин, поэтому для нас было обязанностью оказать ему помощь", — написал Николенко в Facebook.

Николенко добавил, что несмотря на официальные извинения авиакомпании, в МИД считают, что права украинского гражданина были нарушены.

"Ожидаем завершения служебного расследования, привлечения виновных к ответственности и выполнения авиаперевозчиком обязательств перед пассажиром. Будем держать этот вопрос на контроле", — резюмировал он.

Напомним, украинца с ампутированной ногой вынудили покинуть рейс венгерской авиакомпании Wizz Air из Тель-Авива в Варшаву. Инцидент произошел в аэропорту Тель-Авива. В СМИ появилась информация, якобы мужчина потерял конечность на войне. После инцидента на официальной странице авиакомпании извинились и сообщили о расследовании обстоятельств.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в городе Берген в Норвегии произошла трагедия — украинку убил мужчина, с которым у нее есть общий ребенок (была ли пара в официальном браке не сообщается). Женщина скончалась через полтора часа после того, как ее привезли в больницу с тяжелыми травмами.