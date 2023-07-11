Скандал із Wizz Air та українцем без ноги: з’явилося несподіване продовження

Незважаючи на офіційні вибачення авіакомпанії, у МЗС вважають, що права українського громадянина було порушено

У МЗС уточнили, що українець, якого зняли з літака в аеропорту Тель-Авіва, не служив у лавах ЗСУ і не є ветераном. Однак він український громадянин, і відомство допомогло йому вилетіти до Європи.

Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

Він розповів, що український консул в Ізраїлі допоміг українцеві сісти на рейс до Європи, звідки він вирушить до своїх рідних до України.

Консул в Ізраїлі допоміг українцеві потрапити на інший рейс до Європи

"Важлива інформація: наш громадянин ніколи не служив у лавах ЗСУ і не є ветераном. Інвалідність він отримав у результаті ДТП багато років тому. Але він український громадянин, тому для нас було обов’язком надати йому допомогу", — написав Ніколенко у Facebook.

Ніколенко додав, що попри офіційні вибачення авіакомпанії, у МЗС вважають, що права українського громадянина було порушено.

"Чекаємо на завершення службового розслідування, притягнення винних до відповідальності та виконання авіаперевізником зобов’язань перед пасажиром. Триматимемо це питання на контролі", — резюмував він.

Нагадаємо, українця з ампутованою ногою змусили залишити рейс угорської авіакомпанії Wizz Air із Тель-Авіва до Варшави. Інцидент стався в аеропорту Тель-Авіва. У ЗМІ з’явилася інформація, нібито чоловік втратив кінцівку на війні. Після інциденту на офіційній сторінці авіакомпанії вибачилися та повідомили про розслідування обставин.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у місті Берген у Норвегії сталася трагедія — українку вбив чоловік, з яким вона має спільну дитину (чи була пара в офіційному шлюбі не повідомляється). Жінка померла за півтори години після того, як її привезли до лікарні з тяжкими травмами.