"Давай спердалюй в свою Україну": польські підлітки накинулися на українку з образами (відео)

Жінку дуже зачепили образливі слова

В українки знову стався конфлікт з іноземцями. Цього разу також із дітьми, як це було в Роттердамі. Нині ж наша співгромадянка почула грубощі на свою адресу у Польщі.

Тетяна Шишак була зі своїм сином на спортивному майданчику. Дитина гралася зі своїм другом, аж раптом мати почула, що польські підлітки кричать на її сина. Вона підійшла та запитала, що сталося, однак у відповідь пролунали лише образи.

"- Відповіді я не почула. Я почула лише образи, мовляв, давай, говори польською. Хоча я говорила польською, просто з акцентом. Давай звалюй на свою Україну, ми тут у себе, ми тут що хочемо, те й робимо, нам закон не писаний. Багато образ: і "курва українська" і "давай спердалюй". Загалом, я стільки всього почула…", — говорить Тетяна у своєму відео у TikTok.

Жінка каже, що їй навіть хотілося заплакати, однак вона стрималася. На відео видно, як жінка підходить до групи підлітків. Ті починають кричати до неї та стрибати.

В коментарях інші українці також нарікають на булінг і образи. Розповідають про випадки, коли підлітки у школі вмикали сирени, щоб поглянути, як українські діти реагуватимуть. Однак люди наголошують, що це ситуація індивідуальна і не варто робити на її основі загальних висновків.

Нагадаємо, що в Чехії в українку кидалися яйцями п’яні місцеві мешканці. Однак поліція ефектно пояснила дебоширам, що вони не праві.

А в Іспанії українського школяра погрожували виключити зі школи. Причина в тому, що він зривав прапор росії та критикував рф в навчальному закладі.