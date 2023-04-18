Обирали жертв за наводкою провідників: у Польщі викрили банду, яка грабувала українців у потягах

Залізничників вже відсторонили від виконання обов'язків

У Жешуві (Польща) 24 людини постануть перед судом, адже їх обґрунтовано підозрюють у грабуванні пасажирів у потягах далекого прямування. Фігуранти є членами злочинного угруповання, провідниками, начальниками і охоронцями поїздів, що брали участь у незаконних діях.

Про це у вівторок, 18 квітня, повідомив польський портал wyborcza.pl, зазначивши, що саме залізничники наводили зловмисників на мандрівників, які мали при собі під час подорожей значні суми грошей.

Як було встановлено у рамках слідства, банда діяла у таких потягагах як "Перемишлін", "Узнам", "Зеленогуржанін", "Остерва", "Погуже", "Подлясяк", а також "Шкунер". Усі вони курсують на далекі відстані.

Основною метою підозрюваних було обрати подорожуючого, потім напоїти жертву, додавши до спиртного напої певні речовини, які сприяли швидшій "відключці". Після того, як людина втрачала свідомість, злодії відбирали у неї цінні речі та гроші.

Крім того, фігуранти залякували співробітників служби охорони залізниць або бригаді провідників даного поїзда та погрожували їм жорсткою розправою, якщо ті не погодяться співпрацювати.

У рамках обшуків слідчі знайшли вартісні мобільні телефони, хірургічні ножиці, медикаменти, складаний ніж, кишеньковий ліхтарик, алюмінієві ключі, гроші в сумі 21 000 злотих, близько 1000 євро, українські гривні, білоруські рублі, а також дві колекційні монети.

Наразі усім причетним до злочинної схеми загрожує до 12 років позбавлення волі.

Також зазначається, що серед усіх обвинувачуваних 12 — провідники, начальники поїздів та охоронці. Ці люди дозволяли злодіям скоїти пограбування. Ба більше, саме залізничники вказували на мандрівників, які везуть із собою цінні грузи або мають при собі велику суму грошей. Більшість жертв — іноземці. Їх обирали, розраховуючи на те, що вони не повідомлятимуть про пограбування.

Наразі шестеро членів банди перебувають у попередньому ув'язненні. Водночас інші підсудні отримали запобіжні заходи у вигляді фінансової поруки, поліцейського нагляду та заборони на виїзд з країни на момент, допоки триває розслідування. Що стосується залізничників, то усі вони були усунені від виконання службових обов'язків.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Польщі злочинець напав на родину українців. Чоловік жорстоко зарізав молоду жінку і поранив її неповнолітню дочку.