Выбирали жертв по наводке проводников: в Польше разоблачили банду, грабившую украинцев в поездах

Железнодорожников уже отстранили от исполнения обязанностей

В Жешуве (Польша) 24 человека предстанут перед судом, ведь их обоснованно подозревают в грабеже пассажиров в поездах дальнего следования. Фигуранты являются членами преступной группировки, проводниками, начальниками и охранниками поездов, которые участвовали в незаконных действиях.

Об этом во вторник, 18 апреля, сообщил польский портал wyborcza.pl, отметив, что именно железнодорожники наводили злоумышленников на путешественников, имевших при себе во время путешествий значительные суммы денег.

Как было установлено в рамках следствия, банда действовала в таких поездках как "Перемышлин", "Узнам", "Зеленогуржанин", "Остерва", "Погуже", "Подлясяк", а также "Шкунер". Все они курсируют на дальние расстояния.

Основной целью подозреваемых было выбрать путешественника, затем напоить жертву, добавив в спиртное напитки определенные вещества, способствовавшие более быстрой "отключке". После того, как человек терял сознание, воры отнимали у него ценные вещи и деньги.

Кроме того, фигуранты запугивали сотрудников службы охраны железных дорог или бригады проводников данного поезда и угрожали им жесткой расправой, если они не согласятся сотрудничать.

В рамках обысков следователи обнаружили стоимостные мобильные телефоны, хирургические ножницы, медикаменты, складной нож, карманный фонарик, алюминиевые ключи, деньги в сумме 21 000 злотых, около 1000 евро, украинские гривны, белорусские рубли, а также две коллекционные монеты.

Всем причастным к преступной схеме грозит до 12 лет лишения свободы.

Также отмечается, что среди всех обвиняемых 12 – проводники, начальники поездов и охранники. Эти люди позволяли ворам совершить ограбление. Более того, именно железнодорожники указывали на путешественников, которые везут с собой ценные грузы или имеют при себе большую сумму денег. Большинство жертв – иностранцы. Их выбирали, рассчитывая на то, что они не будут сообщать об ограблении.

В настоящее время шесть членов банды находятся в предварительном заключении. В то же время другие подсудимые получили меры пресечения в виде финансовой поруки, полицейского надзора и запрета на выезд из страны на момент, пока продолжается расследование. Что касается железнодорожников, то все они были отстранены от исполнения служебных обязанностей.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Польше преступник напал на семью украинцев. Муж жестоко зарезал молодую женщину и ранил ее несовершеннолетнюю дочь.