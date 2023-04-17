Зарезал мать, потом принялся за дочь: в Польше напали на семью украинцев

Преступника оперативно задержали полицейские

В Польше произошло еще одно жуткое преступление, жертвой которого стала целая украинская семья. Преступник жестоко зарезал украинку, и ранил её несовершеннолетнюю дочь.

Об этом сообщает местное издание "Fakty.lca".

Как стало известно инцидент произошел в ночь на 16 апреля в городе Легница, что на западе Польши. Так, в дом, где жили восемь украинцев проник преступник с целью ограбления, но ему на пути попалась 37-летняя женщина. Злоумышленник жестоко набросился на неё с ножом и нанес ей смертельные ранения. Услышав громкие крики в доме проснулись еще две женщины — 14-летняя дочь погибшей и другая жительница дома. На них также набросился преступник и изранил ножом.

На место событий поспешили медики и полицейские. Пострадавшие были госпитализированы. Медики уже прооперировали подростка, но её состояние по-прежнему тяжелое.

Стражи порядка оперативно разыскали подозреваемого. Им оказался 36-летний ранее судимый местный житель.

"Сегодня преступника доставят в районную прокуратуру в Легнице, где ему будет предъявлено обвинение в убийстве одного человека, покушении на убийство другого и нанесении телесных повреждений третьему потерпевшему", — сказал окружной прокурор.

Напомним, ранее мы писали, что в польском городе Быдгощ произошла трагедия, участниками которой стали четверо украинцев.

Также мы сообщали, что в Польше 17-летняя студентка набросилась на двух украинок из-за их национальности.