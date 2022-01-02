В Польше на новогодней вечеринке убили украинца: задержали 12 человек

Погибшему было всего лишь 47 лет

В новогоднюю ночь, с 31 декабря на 1 января, на территории соседней Польши погиб гражданин Украины. Предварительная версия следствия — преднамеренное убийство.

Детали передает "Польское радио RDC".

Инцидент произошел в городе Седльце, что является центром одноименного повета. Предварительно сообщается, что труп обнаружили по месту проживания мужчины — рядом со съемной квартирой, которую он снимал в доме по ул. Отца Бжоского.

Седльце на карте

Известно, что погибшему было 47 лет. Согласно информации издания wyborcza.pl, его обнаружила семейная пара около 4 утра, возвращаясь с новогоднего праздника. Убитый лежал на тротуаре, на его теле были видны следы избиения, а больше всего пострадала голова.

Дом, в котором произошло убийство

Трагедия случилась во время новогоднего застолья

Предварительно следствие подозревает в убийстве одного из его соседей, тоже иностранца. Однако конкретно личность преступника установить пока не удалось, задержано минимум 12 подозреваемых.

Известно, что среди них также есть граждане Украины, а также беларусы и даже индонезийцы. Они все были в состоянии алкогольного опьянения, поэтому сразу допросить их не смогли. При этом следователи уверены — убийца среди них.

Больше подробностей в местной прокуратуре о трагическом инциденте не раскрыли.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что в новогоднюю ночь еще один украинец в Польше получил травму. Теперь мужчина может остаться без глаза — если выздоровление пойдет не по плану. Мы подробно писали о том, как наш соотечественник получил такое увечье.

Также мы сообщали о гибели гражданки Украины в одном из польских хостелов. Считается, что она умерла при весьма странных обстоятельствах.