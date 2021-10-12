В Польше при странных обстоятельствах умерла украинка: ее нашли в хостеле

Правоохранители не исключают, что женщину могли убить

В городе Стараховице (Польша) при странных обстановку умерла 51-летняя гражданка Украины. Ее без сознания нашли в местном хостеле, однако медикам не удалось вернуть женщину к жизни.

Об этом вечером в понедельник, 11 октября, сообщило издание Polsat News.

Как отметил спикер полиции Стараховице Павел Кусяк, женщину в бессознательном состоянии обнаружили в хостеле, после чего сразу вызвали на место медиков. По приезду они пытались вернуть украинку к жизни, однако попытки оказались тщетными.

Польские правоохранители предположили, что к смерти женщины "кто-то может быть причастен", однако никаких других подробностей относительно гражданки Украины они не сообщили.

Выяснять обстоятельства загадочной смерти будут правоохранители.

Прокуратура Стараховице сообщила, что тело женщины уже направили на вскрытие для выяснения точной причины смерти.

Напомним, в польском Щецине 30 июля случилась еще одна трагедия с нашим земляком, который был на заработках в Польше. Дмитрия Никифорова, уроженца Винницкой области, который возвращался с гулянки с друзьями, задержали в нетрезвом в общественном транспорте, после чего доставили в вытрезвитель. Там над ним жестоко издевались — связали ремнями, били. В результате украинец задохнулся и умер. Родным Дмитрия и общественности о его гибели стало известно гораздо позже, однако именно резонанс сдвинулся дело с места.

Как сообщал "Телеграф", произошло массовое задержание копов и врачей после смерти 25-летнего украинца.