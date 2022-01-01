Может лишиться глаза: украинец серьезно пострадал на праздновании Нового года в Польше

Врачи не говорят о том, удастся ли спасти глаз мужчине.

Новогодние празднования к сожалению не всегда заканчиваются без происшествий, где бы их не отмечали. Так в Польше 25-летний украинец получил серьезную травму глаз после взрыва петарды.

Об этом информирует издание Portal Samorzadowy.

Отмечается, что происшествие произошло в городе Калиш во время новогодних мероприятий.

Врачи установили, что он получил рваную рану века во время неудачного запуска петарды.

Медработники борются за то, чтобы спасти ему глаз, однако гарантий по этому поводу не дают, поскольку рана очень серьезная.

Как сообщалось ранее, в Днепре двое мужчин распивали алкогольные напитки в заброшенном доме. Один из них прилег отдохнуть, пока другой продолжить пить, а когда проснулся, обнаружил своего товарища мертвым. Примечательно, что буквально часом ранее в другой заброшке был найден еще один труп.

Фатально завершились празднования и для другой компании уже в Кривом Роге. Там во время распития алкоголя 35-летний мужчина выстрелил в голову 20-летнему парню. От полученных травм пострадавший скончался на месте. Интересно в этой истории также то, что все произошло в десятке метров от местной больницы.