Укр

В новогоднее утро в "заброшках" Днепра нашли трупы: подробности (фото 18+)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Мужчин без признаков жизни нашли их родные и знакомые Новость обновлена 01 января 2022, 15:53
Мужчин без признаков жизни нашли их родные и знакомые

Причину смерти обоих мужчин предстоит узнать экспертам.

Утро первого января ознаменовалось в Днепре двумя трагическими находками — на территории заброшенных домов в разных микрорайонах города нашли тела двух мужчин. Между точками обнаружения — около пяти километров.

Об этом сообщает "Информатор".

Первое тело нашли на проспекте Гагарина утром, примерно в 8:30. Согласно имеющимся данным его обнаружила жена и вызвала полицию. Причину смерти выяснит судебно-медицинская экспертиза, но на лице покойного заметили синяк.

Предварительно - мужчину обнаружила супруга
Предварительно - мужчину обнаружила супруга

Второе тело нашли также в субботу утром, спустя менее чем час после первого. На проспекте Александра Поля, 92а в заброшенном доме двое мужчин решили отметить наступление Нового года.

Заброшенное здание на проспекте Поля
Заброшенное здание на проспекте Поля

Они совместно распивали самогон, пока один из участников не решил отдохнуть. Второй — продолжил пить. Наутро тот, который спал нашел своего товарища мертвым.

Мужчина скончался после встречи Нового года
Мужчина скончался после встречи Нового года

Накануне в Одессе подростки сделали пугающую находку в заброшенном доме — тело новорожденной девочки в полиэтилене.

Как ранее сообщал "Телеграф" на Донетчине умер местный житель, который голым бежал вдоль трассы. Его видела полиция, но помочь не остановилась.

Теги:
#Днепр #Труп #Заброшенное здание
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