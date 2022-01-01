В новогоднее утро в "заброшках" Днепра нашли трупы: подробности (фото 18+)

Причину смерти обоих мужчин предстоит узнать экспертам.

Утро первого января ознаменовалось в Днепре двумя трагическими находками — на территории заброшенных домов в разных микрорайонах города нашли тела двух мужчин. Между точками обнаружения — около пяти километров.

Об этом сообщает "Информатор".

Первое тело нашли на проспекте Гагарина утром, примерно в 8:30. Согласно имеющимся данным его обнаружила жена и вызвала полицию. Причину смерти выяснит судебно-медицинская экспертиза, но на лице покойного заметили синяк.

Предварительно - мужчину обнаружила супруга

Второе тело нашли также в субботу утром, спустя менее чем час после первого. На проспекте Александра Поля, 92а в заброшенном доме двое мужчин решили отметить наступление Нового года.

Заброшенное здание на проспекте Поля

Они совместно распивали самогон, пока один из участников не решил отдохнуть. Второй — продолжил пить. Наутро тот, который спал нашел своего товарища мертвым.

Мужчина скончался после встречи Нового года

Накануне в Одессе подростки сделали пугающую находку в заброшенном доме — тело новорожденной девочки в полиэтилене.

Как ранее сообщал "Телеграф" на Донетчине умер местный житель, который голым бежал вдоль трассы. Его видела полиция, но помочь не остановилась.