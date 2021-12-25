Укр

Подростки обнаружили труп младенца в Одессе: подробности ЧП (фото)

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
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Автор
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Полиция Одесской области выясняет обстоятельства смерти ребенка Новость обновлена 25 декабря 2021, 11:55
Полиция Одесской области выясняет обстоятельства смерти ребенка

Копы рассматривают версию убийства малыша матерью

В одном из заброшенных домов в городе Одесса случайно обнаружили труп младенца. Тело новорожденной девочки, завернутое в полимерный пакет, заметили двое подростков.

Как сообщила пресс-служба полиции Одесской области дети наткнулись на ужасную находку, которая лежала прямо на полу в заброшенном здании, расположенном по улице Сортировочной, в пятницу, 24 декабря.

На место происшествия парни сразу вызвали представителей правоохранительных органов, которые осмотрели территорию, изъяли тело и зафиксировали событие надлежащим образом.

Полиция осматривает место, где обнаружили труп ребенка
Полиция осматривает место, где обнаружили труп ребенка

На данный момент следователи пытаются выяснить, каким образом тело младенца попало на улицу и устанавливают личности его родителей.

Труп ребенка отправили на дальнейшее обследование экспертам, которые после осмотра выяснят причину смерти ребенка.

По указанному факту копы открыли уголовное производство и рассматривают версию умышленного убийства новорожденной матерью.

Ранее "Телеграф" сообщал, как в Одессе прохожие случайно обнаружили посреди улицы спящего ребенка. Девочка обустроилась на ночлег на "голом" матрасе среди гаражей. Почему она ушла из дома и как очутилась на улице, выясняют правоохранительные органы.

Теги:
#Одесса #Смерть #Младенец #Труп
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