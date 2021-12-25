Подростки обнаружили труп младенца в Одессе: подробности ЧП (фото)
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Копы рассматривают версию убийства малыша матерью
В одном из заброшенных домов в городе Одесса случайно обнаружили труп младенца. Тело новорожденной девочки, завернутое в полимерный пакет, заметили двое подростков.
Как сообщила пресс-служба полиции Одесской области дети наткнулись на ужасную находку, которая лежала прямо на полу в заброшенном здании, расположенном по улице Сортировочной, в пятницу, 24 декабря.
На место происшествия парни сразу вызвали представителей правоохранительных органов, которые осмотрели территорию, изъяли тело и зафиксировали событие надлежащим образом.
На данный момент следователи пытаются выяснить, каким образом тело младенца попало на улицу и устанавливают личности его родителей.
Труп ребенка отправили на дальнейшее обследование экспертам, которые после осмотра выяснят причину смерти ребенка.
По указанному факту копы открыли уголовное производство и рассматривают версию умышленного убийства новорожденной матерью.
Ранее "Телеграф" сообщал, как в Одессе прохожие случайно обнаружили посреди улицы спящего ребенка. Девочка обустроилась на ночлег на "голом" матрасе среди гаражей. Почему она ушла из дома и как очутилась на улице, выясняют правоохранительные органы.
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