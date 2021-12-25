Підлітки знайшли труп немовляти в Одесі: подробиці НП (фото)

Копи розглядають версію вбивства дитини матір'ю

В одному з покинутих будинків в місті Одеса випадково знайшли труп немовляти. Тіло новонародженої дівчинки, загорнуте у полімерний пакет, помітили двоє підлітків.

Як повідомила пресслужба поліції Одещини, діти натрапили на жахливу знахідку, яка лежала прямо на підлозі в занедбаної будівлі, розташованої по вулиці Сортувальній, у п'ятницю, 24 грудня.

На місце події хлопці одразу викликали представників правоохоронних органів, які оглянули територію, вилучили тіло та зафіксували подію належним чином.

Поліція оглядає місце, де виявили труп дитини

Наразі слідчі намагаються з'ясувати, яким чином тіло немовляти потрапило на вулицю та встановлюють особи її батьків.

Труп дитини відправили на подальше обстеження експертам, які після його огляду з'ясують причину смерті.

За вказаним фактом копи відкрили кримінальне провадження та розглядають версію навмисного вбивства новонародженої матір'ю.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як в Одесі перехожі випадково знайшли посеред вулиці сплячу дитину. Дівчинка облаштувалася на ночівлю на "голому" матраці серед гаражів. Чому вона пішла з дому і як опинилася на вулиці з'ясовують правоохоронні органи.