Спала на "голому" матраці між гаражами: в Одесі посеред вулиці виявили сплячу дитину (відео)

Поліцейські забрали дитину до відділку

На одній з вулиць міста Одеса місцеві жителі виявили 14-річну дівчинку, яка ночувала на "голому" матраці прямо посеред вулиці. Яким чином дитина там опинилася поки що невідомо.

Як повідомляє Тelegram-канал "Новини.LIVE Odesa", неповнолітня провела на вулиці посеред проспекту Гагаріна три дні, а причини, через які втекла з дому, розповідати не хоче.

Дівчинку у ніч на 21 грудня помітили випадкові перехожі, коли та спала. Вона закуталася в стару ковдру та ночувала на матраці, який лежав прямо на землі між двома гаражами.

Про дивну знахідку місцеві жителі одразу повідомили поліцію, яка прибула за вказаним місцем та забрала дитину відігріватися до відділку.

Зараз правоохоронці намагаються встановити обставини інциденту та зрозуміти, що такого страшного могло статися, що спровокувало неповнолітню піти з власного дому та упродовж трьох діб ночувати на голій землі.

Тепер подальшу долю втікачки вирішуватимуть соціальні служби.

Раніше "Телеграф" писав про те, як у Махачкалі дворічна дитина втекла з дитячого садочку. Хлопчик самостійно відчинив ворота у саду, де розважаються вихованці навчального закладу, сів на машинку-толокар та поїхав геть. Інцидент вдалося зафіксувати камерам відеоспостереження.