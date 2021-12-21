Спала на "голом" матрасе между гаражами: в Одессе посреди улицы обнаружили спящего ребенка (видео)

Полицейские забрали ребенка в отделение

На одной из улиц города Одесса местные жители обнаружили 14-летнюю девочку, которая ночевала на "голом" матрасе прямо посреди улицы. Каким образом ребенок там оказался пока неизвестно.

Как сообщает Тelegram-канал "Новости.LIVE Odesa", несовершеннолетняя провела на улице посреди проспекта Гагарина три дня, а причины, по которым сбежала из дома, рассказывать не хочет.

По имеющейся информации, в ночь на 21 декабря случайные прохожие заметили спящую девочку. Она закуталась в старое одеяло и ночевала на матрасе, лежавшем прямо на земле между двумя гаражами.

Об удивительной находке местные жители сразу сообщили полицейским. Они оперативно прибыли по указанному месту и забрали ребенка отогреваться в участок.

Сейчас стражи порядка пытаются установить обстоятельства инцидента и понять, что такого страшного могло произойти, что спровоцировало несовершеннолетнюю уйти из собственного дома и в течение трех суток ночевать на голой земле.

Теперь дальнейшую судьбу беглянки будут решать социальные службы.

Ранее "Телеграф" писал о том, как в Махачкале двухлетний ребенок сбежал из детского сада. Мальчик самостоятельно открыл ворота в саду, где развлекаются воспитанники учебного заведения, сел на машинку-толокар и уехал. Инцидент удалось зафиксировать камерам видеонаблюдения.