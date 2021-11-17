Двухлетний ребенок сбежал из детского сада на машинке (фото, видео)

С родителями удалось связаться через чат.

В российской Махачкале на Кавказе двухлетний ребенок самостоятельно открыл ворота сада и уехал на машинке-толокаре. Воспитатели не хватились пропажи.

Об этом сообщает Телеграм-канал "Baza".

На видео с камер наблюдения дошкольного учреждения видно, что мальчику никто не помогал выбраться. Сообщается, что побегу предшествовал приезд в сад машины с продуктами. Дети в это время были на прогулке. Амир, так зовут мальчика, после выгрузки незаметно для всех подъехал к воротам, смог их открыть и выехал за территорию.

Нашли замерзшего малыша прохожие неподалеку от сада. Отметим, что в последние дни в Махачкале похолодало до четырех градусов выше нуля днем. Небезразличные люди отвели малыша в аптеку обогреться и опубликовали фото ребенка в местных чатах. Родители мальчика увидели своего сына и забрали его.

Ранее "Телеграф" писал, что в Кременчуге на прогулке на детей в саду упало дерево — девочка не выжила, у мальчика диагностировали перелом бедра. Дерево упало из-за сильного ветра, сообщается, что оно не было аварийным.