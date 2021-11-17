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Дворічна дитина втекла з дитячого садка на машинці (фото, відео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Хлопчика знайшли перехожих.
Хлопчика знайшли перехожих.

Із батьками вдалося зв’язатися через чат.

У російській Махачкалі на Кавказі дворічна дитина самостійно відчинила ворота саду і поїхала на машинці-толокарі. Вихователі не помітили зникнення.

Про це повідомляє Телеграм-канал "Baza".

На відео з камер спостереження дошкільного закладу видно, що хлопчику ніхто не допомагав вибратись. Повідомляється, що втечі передував приїзд до саду машини із продуктами. Діти тим часом були на прогулянці. Амір, так звати хлопчика, після вивантаження непомітно для всіх під’їхав до воріт, зміг їх відкрити та виїхав за територію.

Знайшли замерзлого малюка перехожі неподалік саду. Зазначимо, що останніми днями в Махачкалі похолодало до чотирьох градусів вище за нуль вдень. Небайдужі люди відвели малюка в аптеку обігрітися та опублікували фото дитини у місцевих чатах. Батьки хлопчика побачили свого сина та забрали його.

Раніше "Телеграф" писав, що у Кременчуці на прогулянці на дітей у саду впало дерево — дівчинка не вижила, у хлопчика діагностували перелом стегна. Дерево впало через сильний вітер, повідомляється, що воно не було аварійним.

Теги:
#Росія #Дитина #Дитячий садок #Махачкала
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