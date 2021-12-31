Пробежал 10 км и еще сутки блуждал: что известно о гибели спортсмена, которого копы бросили голым на трассе

Пробежал 10 километров и около суток бродил голодным

В Донецкой области трагически скончался 29-летний спортсмен. Парень полностью обнаженным бегал по трассе ночью, а уже на следующий день его замерзшее тело обнаружили на обочине.

В ту ночь парня видел экипаж патрульных, но останавливать мужчину они не стали. Правоохранители несколько раз спросили у него, все ли хорошо и не нужна ли ему помощь, когда тот обращение патрульных проигнорировал, копы просто сняли бегуна на видео и уехали. Впоследствии видеозапись с голым и босым человеком, бегающим по ночной трассе, выложили в сеть, а уже через день его нашли мертвым от переохлаждения.

Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика!

Видеозапись от полицейских

Как удалось выяснить впоследствии, молодой человек был известным в родных краях спортсменом, он долгое время довольно успешно занимался дзюдо, бегал на длительные дистанции. Несколько раз был призером и даже победителем соревнований. Некоторые отмечают, что равных Васе в этом виде спорта в родном поселке просто не было.

Василий на соревнованиях по дзюдо

Его друг Сергей в комментарии изданию Оbozrevatel рассказал, что с погибшим знаком больше десяти лет. Вместе учились в училище Олимпийского резерва, а затем поступали в институт. После что-то у Василия с учебой "не пошло", поэтому он покинул университет и вернулся к родителям в с. Ялта.

Трагически погибший 29-летний спортсмен Василий

По словам некоторых жителей населенного пункта, где проживал Вася, известно, что у мужчины были определенные психические расстройства, но агрессию никогда и ни к кому он не проявлял. Молодой человек был веселым и общительным, всегда ценил честность.

Сергей также рассказал, что в тот трагический день говорил с Василием по телефону. Общались примерно полчаса. Парень рассказывал другу, как стремится снова вернуться в спорт и поучаствовать в соревнованиях по дзюдо. Он сказал, что повесил дома мешок и систематически боксировал. Потом пожаловался на моральную усталость и сообщил, что побежал купаться в холодной воде – закалялся.

Говорят, что во время купания обнаженным Василия кто-то заметил и вызвал полицию, это вероятно испугало парня, поэтому он начал бежать. Когда бежал после погружения в воду, его и заметили патрульные, которые сняк видео и проигнорировали Васю.

По словам Сергея, дзюдоист пробежал около 10 километров и попал в район Белосарайской косы. Там большое количество заброшенных домов и малолюдно. Говорят, что Васю там видели — он на протяжении суток бродил голодный и замерзший, стучал в окна к местным, но никто ему так и не открыл. Так он и умер там, близ одного из домов.

Карта, где указано расстояние, которое пробежал Василий

Трагически погибшего парня, до которого никому не было дела, был похоронен 28 декабря в родном селе. У Васи остались родители и младший брат.

По факту трагической гибели полиция начала производство. Делом занимаются следователи Государственного бюро по служебным расследованиям.

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