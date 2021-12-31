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Пробежал 10 км и еще сутки блуждал: что известно о гибели спортсмена, которого копы бросили голым на трассе

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
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Замерзший насмерть спортсмен из Донецкой области Новость обновлена 31 декабря 2021, 10:26
Замерзший насмерть спортсмен из Донецкой области

Пробежал 10 километров и около суток бродил голодным

В Донецкой области трагически скончался 29-летний спортсмен. Парень полностью обнаженным бегал по трассе ночью, а уже на следующий день его замерзшее тело обнаружили на обочине.

В ту ночь парня видел экипаж патрульных, но останавливать мужчину они не стали. Правоохранители несколько раз спросили у него, все ли хорошо и не нужна ли ему помощь, когда тот обращение патрульных проигнорировал, копы просто сняли бегуна на видео и уехали. Впоследствии видеозапись с голым и босым человеком, бегающим по ночной трассе, выложили в сеть, а уже через день его нашли мертвым от переохлаждения.

Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика!

Видеозапись от полицейских

Как удалось выяснить впоследствии, молодой человек был известным в родных краях спортсменом, он долгое время довольно успешно занимался дзюдо, бегал на длительные дистанции. Несколько раз был призером и даже победителем соревнований. Некоторые отмечают, что равных Васе в этом виде спорта в родном поселке просто не было.

Василий на соревнованиях по дзюдо

Его друг Сергей в комментарии изданию Оbozrevatel рассказал, что с погибшим знаком больше десяти лет. Вместе учились в училище Олимпийского резерва, а затем поступали в институт. После что-то у Василия с учебой "не пошло", поэтому он покинул университет и вернулся к родителям в с. Ялта.

Трагически погибший 29-летний спортсмен Василий
Трагически погибший 29-летний спортсмен Василий

По словам некоторых жителей населенного пункта, где проживал Вася, известно, что у мужчины были определенные психические расстройства, но агрессию никогда и ни к кому он не проявлял. Молодой человек был веселым и общительным, всегда ценил честность.

Сергей также рассказал, что в тот трагический день говорил с Василием по телефону. Общались примерно полчаса. Парень рассказывал другу, как стремится снова вернуться в спорт и поучаствовать в соревнованиях по дзюдо. Он сказал, что повесил дома мешок и систематически боксировал. Потом пожаловался на моральную усталость и сообщил, что побежал купаться в холодной воде – закалялся.

Говорят, что во время купания обнаженным Василия кто-то заметил и вызвал полицию, это вероятно испугало парня, поэтому он начал бежать. Когда бежал после погружения в воду, его и заметили патрульные, которые сняк видео и проигнорировали Васю.

По словам Сергея, дзюдоист пробежал около 10 километров и попал в район Белосарайской косы. Там большое количество заброшенных домов и малолюдно. Говорят, что Васю там видели — он на протяжении суток бродил голодный и замерзший, стучал в окна к местным, но никто ему так и не открыл. Так он и умер там, близ одного из домов.

Карта, где указано расстояние, которое пробежал Василий
Карта, где указано расстояние, которое пробежал Василий

Трагически погибшего парня, до которого никому не было дела, был похоронен 28 декабря в родном селе. У Васи остались родители и младший брат.

По факту трагической гибели полиция начала производство. Делом занимаются следователи Государственного бюро по служебным расследованиям.

Ранее "Телеграф" сообщал, как в Херсоне праздничный корпоратив кончился трагедией: одна из женщин, присутствовавшая на празднике, вышла из ресторана на улицу, чтобы подышать свежим воздухом, назад она уже не вернулась. Пропавшую разыскивали в течение двух дней и наконец, после длительных поисков, нашли ее замерзшее тело.

Теги:
#Мариуполь #Смерть #Гибель #Замерзание #Спортсмен
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