Пробіг 10 км та ще добу блукав: що відомо про загибель спортсмена, якого копи кинули голим на трасі

Пробіг близько 10 кілометрів і близько доби блукав голодним

У Донецькій області трагічно помер 29-річний спортсмен. Хлопець повністю оголеним бігав по трасі уночі, а вже на наступний день його замерзле тіло знайшли на узбіччі.

Тієї ночі хлопця бачив екіпаж патрульних, але зупиняти молодика вони не стали. Правоохоронці кілька разів запитали у нього, чи усе добре і чи не потрібна йому допомога, коли ж той звертання патрульних проігнорував, копи просто зняли бігуна на відео і поїхали геть. Згодом відеозапис із голою і босою людиною, яка бігає по нічній трасі, виклали в мережу, а вже через день його знайшли мертвим від переохолодження.

Увага, на відео присутня ненормативна лексика!

Відеозапис від поліцейських

Як вдалося з'ясувати згодом, молодик був відомим у рідних краях спортсменом, він тривалий час досить успішно займався дзюдо, бігав на великі дистанції. Кілька разів був призером та навіть переможцем змагань. Дехто зазначає, що рівних Васі у цьому виді спорту в рідному селищі просто не було.

Василь на змаганнях з дзюдо

Його друг Сергій у коментарі виданню Оbozrevatel розповів, що із загиблим знайомий більше десяти років. Разом навчалися в училищі Олімпійського резерву, а після вступали до інституту. Потім щось у Василя із навчанням "не пішло", тож він покинув університет та повернувся назад до батьків у с. Ялта.

Трагічно загиблий 29-річний спортсмен Василь

За словами деяких жителів населеного пункту, де проживав Вася, відомо, що чоловік мав певні психічні розлади, але агресію ніколи та ні до кого не проявляв. Молодик був веселим та товариським, завжди цінував чесність.

Сергій також розповів, що того трагічного дня говорив із Василем телефоном. Спілкувалися приблизно пів години. Хлопець розповідав другу, як прагне знову повернутися в спорт та прийняти участь у змаганнях з дзюдо. Він сказав, що повісив удома мішок і систематично боксував. Після пожалівся на моральну втому та побіг купатися в холодній воді — закалявся.

Подейкують, що під час купання оголеним Василя хтось помітив та викликав поліцію, це ймовірно налякало хлопця, тож він почав тікати. Коли біг після занурення в воду, тоді його і помітили патрульні, котрі знімали відео та проігнорували Васю.

За словами Сергія, дзюдоїст пробіг близько 10 кілометрів і потрапив до району Білосарайської коси. Там велика кількість покинутих будинків і малолюдно. Кажуть, що Васю там бачили — він упродовж доби тинявся голодний і замерзлий, стукав у вікна до місцевих, але ніхто йому так і не відчинив. Так він і помер там, поблизу одного з будинків.

Карта, де зазначена відстань, яку пробіг Василь

Трагічно загиблого хлопця, до якого нікому не було діла, поховали 28 грудня в рідному селі. У Васі залишилися батьки та молодший братик.

Наразі за фактом трагічної загибелі поліція розпочала провадження. Справою займаються слідчі Державного бюро з службових розслідувань.

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