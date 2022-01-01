У новорічний ранок у "заброшках" Дніпра знайшли трупи: подробиці (фото 18+)

Причину смерті обох чоловіків належить дізнатися експертам.

Ранок першого січня ознаменувався у Дніпрі двома трагічними знахідками — на території занедбаних будинків у різних мікрорайонах міста знайшли тіла двох чоловіків. Між точками виявлення близько п’яти кілометрів.

Про це повідомляє "Інформатор".

Перше тіло знайшли на проспекті Гагаріна вранці приблизно о 8:30. Згідно з наявними даними, його виявила дружина і викликала поліцію. Причину смерті з’ясує судово-медична експертиза, але на особі покійного зауважили синець.

Попередньо — чоловіка виявила дружина

Друге тіло знайшли також у суботу вранці, менш ніж через годину після першого. На проспекті Олександра Поля, 92а у занедбаному будинку двоє чоловіків вирішили відзначити наступ Нового року.

Покинута будівля на проспекті Поля

Вони разом розпивали самогон, доки один із учасників не вирішив відпочити. Другий – продовжив пити. Вранці той, хто спав знайшов свого товариша мертвим.

Чоловік помер після зустрічі Нового року

Напередодні в Одесі підлітки зробили лякаючу знахідку у занедбаному будинку — тіло новонародженої дівчинки у поліетилені.

Як раніше повідомляв "Телеграф", на Донеччині помер місцевий житель, який голим біг уздовж траси. Його бачила поліція, але допомогти не зупинилася.