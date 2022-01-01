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У новорічний ранок у "заброшках" Дніпра знайшли трупи: подробиці (фото 18+)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
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Чоловіків без ознак життя знайшли їхні рідні та знайомі Новина оновлена 01 січня 2022, 15:53
Чоловіків без ознак життя знайшли їхні рідні та знайомі

Причину смерті обох чоловіків належить дізнатися експертам.

Ранок першого січня ознаменувався у Дніпрі двома трагічними знахідками — на території занедбаних будинків у різних мікрорайонах міста знайшли тіла двох чоловіків. Між точками виявлення близько п’яти кілометрів.

Про це повідомляє "Інформатор".

Перше тіло знайшли на проспекті Гагаріна вранці приблизно о 8:30. Згідно з наявними даними, його виявила дружина і викликала поліцію. Причину смерті з’ясує судово-медична експертиза, але на особі покійного зауважили синець.

Попередньо — чоловіка виявила дружина
Попередньо — чоловіка виявила дружина

Друге тіло знайшли також у суботу вранці, менш ніж через годину після першого. На проспекті Олександра Поля, 92а у занедбаному будинку двоє чоловіків вирішили відзначити наступ Нового року.

Покинута будівля на проспекті Поля
Покинута будівля на проспекті Поля

Вони разом розпивали самогон, доки один із учасників не вирішив відпочити. Другий – продовжив пити. Вранці той, хто спав знайшов свого товариша мертвим.

Чоловік помер після зустрічі Нового року
Чоловік помер після зустрічі Нового року

Напередодні в Одесі підлітки зробили лякаючу знахідку у занедбаному будинку — тіло новонародженої дівчинки у поліетилені.

Як раніше повідомляв "Телеграф", на Донеччині помер місцевий житель, який голим біг уздовж траси. Його бачила поліція, але допомогти не зупинилася.

Теги:
#Дніпро #Труп #Покинута будівля
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